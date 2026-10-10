Affari tuoi, epica gaffe di Stefano De Martino: cos’è accaduto

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Affari tuoi è tra i programmi più seguiti della televisione italiana. Anche ieri sera è andata in onda una nuova puntata del gioco dei pacchi con la conduzione di Stefano De Martino. Proprio il conduttore napoletano si è reso protagonista di un’epica gaffe nel corso della puntata. Tutto è iniziato quando Katia dal Friuli Venezia Giulia si è presentata al pubblico in studio e da casa. La donna ha dichiarato le seguenti parole: “Vengo da Pergine e sono una pastora: fin da piccola ho sempre avuto la passione per gli animali, e adesso insieme al mio compagno finalmente…”. Di qui, è arrivata la reazione di Stefano De Martino che ha esclamato: “Cara Katia, ti faccio il mio più grande in bocca al lupo“.

Affari tuoi, Stefano De Martino e la gaffe ai danni di Katia dal Friuli Venezia Giulia

Stefano De Martino si è reso protagonista di una gaffe ai danni di Katia, la concorrente del Friuli Venezia Giulia che ha giocato nella puntata di Affari tuoi di ieri 10 ottobre. L’uomo ha augurato un in bocca al lupo ad un’allevatrice di pecore, che ha esclamato: “No, ma come, nel mio caso in bocca al lupo…?”, con chiaro riferimento al fatto che i lupi sono soliti mangiare le pecore. Una partita che non è stata molto fortunata per la donna, che si è portata a casa solo 200 euro.