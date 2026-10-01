Affari tuoi con Stefano De Martino si fermano su Rai 1: svelato il motivo

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Affari tuoi è tra i programmi più seguiti in questo momento in Italia. Ogni sera, il gioco dei pacchi con la conduzione di Stefano De Martino viene seguito da oltre 2 milioni di telespettatori, confermandosi uno dei grandi successi della tv di Stato. Proprio il programma subirà un piccolo cambio di programmazione nella giornata di venerdì 2 ottobre. Scendendo nei dettagli, Stefano De Martino non andrà in onda con Affari Tuoi a causa della partita di calcio della Nazionale Italiana. La squadra allenata da Roberto Mancini è chiamata a fare l’impresa contro la Francia dopo aver vinto contro la Turchia per 4 a 1.

Affari tuoi si ferma venerdì 2 ottobre per permettere la visione di Francia – Italia

Affari tuoi non andrà in onda venerdì 2 ottobre per permettere la messa in onda della partita Francia – Italia valida per la terza giornata di Nations League. La squadra di Mancini sarà chiamata a fare l’impresa contro i francesi allenati da Zidane. I Blues sono reduci da un ottimo Mondiale dove sono arrivati alle fasi finali prima di essere eliminati. Il gioco dei pacchi, invece, sarà regolarmente in onda da sabato 3 ottobre a partire dalle ore 20:40 sui teleschermi di Rai 1.