Futuri sposi A Manfredonia un evento per i futuri sposi

Futuri Sposi, domenica c’è un evento per voi. Torna Wedding Day da Manfredi Ricevimenti.

Futuri Sposi, domenica c’è un evento per voi. Torna Wedding Day da Manfredi Ricevimenti.

Domenica 22 novembre, dalle ore 16:00, torna Wedding Day di Manfredi Ricevimenti. Un appuntamento pensato per le future coppie che desiderano ispirarsi, incontrare professionisti e, soprattutto, vivere il mondo del matrimonio in modo diverso: con leggerezza, curiosità e tanta voglia di fare festa.

Mancano poche ore a THE UNCONVENTIONAL e tutto è pronto per accogliere i futuri sposi in un evento che si propone di andare oltre il format della tradizionale fiera dedicata al matrimonio. L'idea di Manfredi Ricevimenti è quella di offrire non soltanto uno spazio in cui raccogliere informazioni e conoscere fornitori, ma un'esperienza coinvolgente, capace di trasformare un pomeriggio di ispirazione in un'occasione di incontro, condivisione e divertimento.

La giornata si svilupperà in due momenti distinti, ma complementari. La prima parte avrà una formula più vicina a quella di un evento fieristico: le coppie potranno incontrare i professionisti del settore, confrontarsi direttamente con loro, scoprire proposte e nuove tendenze, raccogliere spunti e immaginare il proprio matrimonio. Il tutto accompagnato da musica dal vivo e da talk con Antonio Marzano, esperto di Wedding Tourism e direttore del magazine Domani mi sposo, che offrirà momenti di riflessione sul mondo del matrimonio e sulle sue nuove prospettive.

Ma è nella seconda parte che THE UNCONVENTIONAL mostrerà ancora di più il suo carattere distintivo.

Manfredi Ricevimenti ha scelto di trasformare i partecipanti in veri e propri ospiti di un matrimonio, invitandoli a raggiungere il suggestivo Borgo per una grande festa da vivere insieme. Non più soltanto stand e incontri, dunque, ma un'atmosfera conviviale in cui assaporare le proposte della casa, brindare, ascoltare musica e divertirsi in compagnia di tutti gli altri presenti.

Un modo per far vivere alle coppie, in prima persona, una parte di ciò che rende speciale un ricevimento: la convivialità, la cura dell'accoglienza, il piacere di stare insieme e la bellezza di condividere momenti felici. Un'esperienza che racconta anche ciò che Manfredi Ricevimenti sa fare da sempre: trasformare l'ospitalità e l'organizzazione di un ricevimento in un momento speciale, grazie a una consolidata esperienza nel settore e a una particolare attenzione per ogni dettaglio.

THE UNCONVENTIONAL nasce proprio con questo spirito: il matrimonio non è fatto soltanto di scelte da compiere, ma anche di emozioni da vivere. E allora perché limitarsi a visitare una fiera, quando si può entrare nell'atmosfera di una vera festa?

L'appuntamento è per domenica 22 novembre, dalle ore 16:00, presso Manfredi Ricevimenti, a Manfredonia. La partecipazione è gratuita, previa registrazione.

Il consiglio è di arrivare puntuali alle 16:00: THE UNCONVENTIONAL è un'esperienza costruita come un percorso, con momenti diversi che si susseguono e si completano. Arrivare dall'inizio significa poter vivere l'intera giornata, senza perdere nessuna delle occasioni di incontro, ispirazione e divertimento in programma.

Le coppie interessate possono assicurarsi il proprio posto compilando il modulo disponibile al seguente link:

https://forms.gle/QQa8jkK2rHsAHHH36