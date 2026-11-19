La novità A Manfredonia chi vive in una casa popolare non più adeguata potrà chiedere di cambiarla

Una novità importante per le famiglie che vivono negli alloggi popolari di Manfredonia

CHI VIVE IN UNA CASA POPOLARE NON PIÙ ADEGUATA POTRÀ CHIEDERE DI CAMBIARLA: MANFREDONIA PRIMA IN CAPITANATA AD ATTUARE IL BANDO DI MOBILITÀ

Una novità importante per le famiglie che vivono negli alloggi popolari di Manfredonia. La Giunta comunale, con deliberazione del 17 novembre 2026, su proposta dell’Assessora al Welfare e Cultura Maria Teresa Valente, ha dato il via a una misura innovativa che consentirà agli attuali assegnatari di richiedere il cambio dell’abitazione quando questa non risponde più alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Manfredonia è il primo Comune della provincia di Foggia ad avviare questa procedura, dando attuazione a una possibilità prevista dalla Legge Regionale n. 10 del 2014, ma finora rimasta inutilizzata sul territorio provinciale.

Ma cosa significa, concretamente, mobilità abitativa? Significa riconoscere che le esigenze di una famiglia possono cambiare nel corso degli anni e che un alloggio assegnato tanto tempo fa potrebbe non essere più adatto alla situazione attuale.

Pensiamo, ad esempio, a una coppia che ha cresciuto i propri figli in un appartamento grande e che oggi, rimasta sola, avrebbe bisogno di una casa più piccola. Oppure a una famiglia che nel frattempo si è allargata e vive in spazi insufficienti. O, ancora, a una persona che ha visto peggiorate le proprie condizioni di salute e si ritrova in un'abitazione con scale o barriere architettoniche che rendono difficile la vita quotidiana.

Con il nuovo bando, queste famiglie avranno finalmente la possibilità di chiedere un alloggio più adeguato alle proprie necessità, senza perdere il diritto alla casa popolare.

L'Amministrazione comunale pubblicherà a breve un apposito avviso e gli interessati avranno 45 giorni di tempo per presentare domanda. Sarà quindi formata una graduatoria che terrà conto delle diverse situazioni di disagio abitativo, dando priorità alle esigenze individuate dalla normativa.

Il meccanismo è semplice: man mano che si renderanno disponibili alloggi popolari, sarà possibile destinarne una parte alla mobilità, nel rispetto delle quote previste dalla legge, che consentono di utilizzare anche fino al 10% degli alloggi di nuova assegnazione, vale a dire al massimo uno ogni dieci.

C'è poi un aspetto particolarmente importante: quando una famiglia otterrà un'abitazione più adatta alle proprie esigenze, lascerà libero l'alloggio precedentemente occupato, che potrà essere nuovamente assegnato. Un sistema che permette di migliorare le condizioni abitative delle famiglie e, contemporaneamente, di utilizzare meglio il patrimonio pubblico esistente.

“Con questo provvedimento introduciamo uno strumento di grande valore sociale, che mette al centro le persone e i loro bisogni”, dichiara il Sindaco Domenico la Marca. “Ringrazio l’assessora Valente per l’attenzione e la sensibilità dimostrate. Essere i primi in Capitanata ad avviare questa procedura dimostra la volontà della nostra Amministrazione di individuare nuove soluzioni alle difficoltà abitative, valorizzando al meglio il patrimonio di edilizia residenziale pubblica”.

“È una misura alla quale abbiamo lavorato partendo dalle difficoltà reali che tante famiglie ci hanno rappresentato”, aggiunge l’Assessora Maria Teresa Valente. “Una casa assegnata vent'anni fa potrebbe non essere più adatta oggi. Non basta garantire un tetto: bisogna fare in modo che quell'abitazione continui a rispondere alle esigenze di chi ci vive. Finalmente possiamo offrire una risposta anche a queste famiglie”.

Il percorso, condiviso con ARCA Capitanata e accolto favorevolmente dalle organizzazioni sindacali degli inquilini, rappresenta un passo avanti nelle politiche abitative della città, introducendo un principio semplice ma fondamentale: la casa deve adattarsi alle esigenze delle persone, anche quando la loro vita cambia.