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9 e 10 ottobre Festa provinciale de l’Unità a Troia: due giorni di confronto sul futuro della Capitanata

La Villa Comunale di Troia ospiterà venerdì 9 e sabato 10 ottobre 2026 la Festa de l’Unità provinciale del Partito Democratico di Capitanata. Due giornate per incontrarsi, discutere le priorità della provincia di Foggia e condividere idee e proposte, con dibattiti su lavoro femminile, sanità, sviluppo del territorio e ruolo del PD. Spazio anche alla musica e alla partecipazione.

“La Festa de l’Unità è un’occasione per ascoltare le comunità e costruire risposte concrete ai bisogni della Capitanata. Dal lavoro alla sanità, dalle opportunità per i giovani al futuro dei nostri comuni, vogliamo un confronto aperto che rafforzi il legame tra il partito e il territorio” – dichiara il segretario provinciale Pierpaolo d’Arienzo.

Venerdì 9 ottobre, alle 18, il programma si aprirà con l’incontro delle Donne Democratiche “Donne e lavoro: il costo sociale della mancata occupazione femminile”. Interverranno Sabina Ditommaso, presidente del PD di Capitanata e del Consiglio comunale di Cerignola; Angela Fazi, consigliera provinciale del PD; Lea Basta, assessora alle Politiche sociali del Comune di Monte Sant’Angelo; Antonella Capozzo, consigliera comunale di Troia; Maria Fiore, dirigente scolastica e componente delle Donne Democratiche PD. Modererà Antonella Pucci.

Alle 19 si discuterà di “Politiche regionali: la sanità tra tagli nazionali, risorse e bisogni del territorio”, con l’assessore regionale Raffaele Piemontese e i consiglieri regionali Rossella Falcone, del Partito Democratico; Rosa Barone, del Movimento Cinque Stelle; Antonio Tutolo, di Per la Puglia; Giulio Scapato, di Prossima. Modererà Rosalia Marcantonio. Alle 21.30, spazio alla musica con Fabio Caputo and Dirty Bad Company.

Sabato 10 ottobre, alle 18, l’incontro “Capitanata 2036. Visione e progettazione politica per il futuro del territorio” metterà a confronto amministratori di diversi comuni: Alice Amatore, assessora alla Cultura del Comune di Foggia; Mario Cagiano, consigliere comunale di Foggia; Sara Crucinio, consigliera comunale di Troia; Michele Cuccitto, consigliere comunale di Torremaggiore; Francesco Silba, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Rocchetta Sant’Antonio; Giovanni Vergura, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Monte Sant’Angelo. Modererà Gabriele Mucelli.

Alle 19, “Un partito, un territorio, una prospettiva: il PD nella provincia di Foggia” vedrà la partecipazione di Lia Azzarone, presidente regionale del Partito Democratico, del segretario provinciale Pierpaolo d’Arienzo e dei segretari dei circoli PD dei Monti Dauni.

La serata proseguirà alle 21.30 con Giovanna Russo, Cinzia Simonet e Orange Trio, con opening act di Ella. Dalle 23, DJ set con Gaia Micaletti e Biagio Merlino.

Il PD Capitanata invita cittadini, associazioni, amministratori, iscritti e simpatizzanti a partecipare: due giorni per portare idee, condividere esperienze e contribuire al futuro del territorio.

www.pdcapitanata.it