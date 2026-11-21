1,5 milioni 1,5 milioni per l'area industriale di Manfredonia

Finanziato il progetto del Comune per la realizzazione di una rete in fibra ottica, videosorveglianza e controllo degli accessi. Un investimento complessivo di circa 1,5 milioni di euro per migliorare le infrastrutture a servizio delle imprese

Finanziato il progetto del Comune per la realizzazione di una rete in fibra ottica, videosorveglianza e controllo degli accessi. Un investimento complessivo di circa 1,5 milioni di euro per migliorare le infrastrutture a servizio delle imprese.

Il Comune di Manfredonia è stato ammesso al finanziamento nell'ambito dell'Avviso pubblico della ZES Unica per il Mezzogiorno, destinato al potenziamento delle infrastrutture e dei servizi nelle aree industriali, produttive e artigianali.

Con il decreto di approvazione delle graduatorie regionali del 19 novembre 2026, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Sud ha riconosciuto al Comune di Manfredonia un finanziamento di 1.048.532 euro, a fronte di un investimento complessivo di 1.497.902,85 euro, con una quota di cofinanziamento del 30%.

Il progetto, candidato dall'Amministrazione comunale, riguarda la realizzazione di una dorsale in fibra ottica e di un sistema integrato di monitoraggio, videosorveglianza e controllo degli accessi nell'area industriale di Manfredonia.

L'intervento prevede la realizzazione di un'infrastruttura digitale a servizio dell'area produttiva, con una rete di collegamento in fibra ottica, apparati di trasmissione dati, sistemi di videosorveglianza e dispositivi per la lettura delle targhe.

L'obiettivo è migliorare la connettività, rafforzare la sicurezza e dotare l'area di infrastrutture tecnologiche moderne, creando condizioni più favorevoli per le imprese già insediate e per nuovi investimenti.

«Questo finanziamento ci consente di intervenire su alcune esigenze dell'aree industriali, migliorando la connettività e i sistemi di sicurezza. Sono servizi importanti per le imprese che già operano nella zona e per quelle che intendono insediarsi», spiega l'assessore allo Sviluppo Economico e alle Attività Produttive, Matteo Gentile.

«L'intervento si aggiunge al lavoro che stiamo portando avanti per il potenziamento delle reti idriche e fognarie – sottolinea il sindaco Domenico La Marca –. L'obiettivo dell'Amministrazione è affrontare progressivamente le criticità delle nostre aree produttive, attraverso investimenti sulle infrastrutture e sui servizi. Abbiamo ancora diverse questioni da risolvere, ma questo finanziamento ci permette di fare un ulteriore passo avanti».

Il finanziamento si inserisce nel percorso avviato dall'Amministrazione comunale per migliorare le condizioni infrastrutturali delle aree produttive di Manfredonia, con particolare attenzione ai servizi necessari alle attività economiche e alle esigenze delle imprese.

A seguito dell'ammissione al finanziamento, saranno avviati i successivi adempimenti amministrativi, a partire dalla sottoscrizione della Convenzione con il Dipartimento per il Sud, per procedere all'attuazione dell'intervento.