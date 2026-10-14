X Factor 2026, anticipazioni 15 ottobre: Last Call decisive prima dei Live Show

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giovedì 15 ottobre 2026 alle 21.15 X Factor 2026 torna con la puntata delle Last Call, l’ultimo passaggio prima dei Live Show. Giorgia guida una serata decisiva, mentre Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e Irama devono scegliere i tre artisti che porteranno ai Live, formando le loro squadre definitive. È la fase più tesa della selezione: ogni giudice lavora da solo, prende decisioni drastiche e affronta gli switch che possono cambiare tutto. A questo punto è inevitabile chiedersi: come funzionano davvero le Last Call? quali artisti si presentano sul palco? cosa devono decidere i giudici? e quando iniziano i Live di X Factor 2026?

X Factor 2026: come funzionano le Last Call del 15 ottobre

Le Last Call sono la selezione più spietata del percorso di X Factor 2026. Ogni giudice si ritrova davanti tre sedie vuote e deve riempirle scegliendo gli artisti che ritiene più pronti per i Live. Quando le sedie si riempiono, inizia la fase degli switch: per far entrare un nuovo talento, il giudice deve far alzare uno dei concorrenti già promossi. Non esistono votazioni incrociate, non ci sono appelli, non c’è una seconda possibilità. Si entra o si esce.

Sul palco arrivano ventinove artisti: tredici dal primo Bootcamp e sedici dal secondo, compresi i ripescati con l’X Pass. È una serata in cui ogni performance può cambiare il destino di un concorrente, perché ogni giudice deve chiudere la propria squadra con tre nomi. Alla fine della puntata, saranno in dodici a ottenere il pass per i Live Show.

I giudici, gli X Pass e la conduzione di Giorgia

Il tavolo dei giudici vede Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi confermati, mentre Irama debutta al posto di Achille Lauro. Ognuno di loro ha già utilizzato il proprio X Pass durante i Bootcamp, salvando un artista che altrimenti sarebbe stato eliminato. Gabbani ha scelto Giacomo Calò, Paola Iezzi ha riportato in gara Milla, Jake La Furia ha salvato Alìa e Irama ha deciso di puntare su Kora. Questi quattro ripescati arrivano alle Last Call con un carico emotivo diverso: sono stati voluti, scelti, strappati all’eliminazione.

A guidare la serata c’è Giorgia, alla sua terza edizione consecutiva. La sua conduzione accompagna il pubblico attraverso una puntata complessa, piena di cambi di ritmo, decisioni improvvise e momenti di tensione che possono ribaltare tutto.

Quando iniziano i Live Show e dove vedere X Factor 2026

I Live Show di X Factor 2026 iniziano giovedì 22 ottobre dal Teatro Repower di Milano. La finale è fissata per giovedì 3 dicembre all’Unipol Forum di Assago, che torna a ospitare l’ultimo atto dopo due edizioni speciali a Napoli.

X Factor va in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, con le puntate disponibili anche on demand e su Sky Go. In chiaro, la replica arriva su TV8 il martedì successivo e su Cielo il mercoledì.