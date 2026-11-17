Vieste Vieste: decima edizione del Concerto di Santa Cecilia

La città di Vieste si prepara a celebrare la patrona della musica con la X edizione del Concerto di Santa Cecilia “In ricordo del M° Giuseppe Coco”, un appuntamento ormai consolidato e fortemente sentito dalla comunità viestana.

La città di Vieste si prepara a celebrare la patrona della musica con la X edizione del Concerto di Santa Cecilia “In ricordo del M° Giuseppe Coco”, un appuntamento ormai consolidato e fortemente sentito dalla comunità viestana.

L’evento è promosso dall’Associazione Musicale Culturale APS “Nuova Diapason” di Vieste, con la direzione artistica della prof.ssa Maria Candelma, e si realizza con il contributo e il patrocinio della Città di Vieste. Ancora una volta l’Amministrazione comunale conferma la propria costante vicinanza e il concreto impegno nella promozione culturale, sostenendo con convinzione iniziative capaci di valorizzare i talenti del territorio e arricchire la vita artistica e sociale della comunità.

Protagonista della serata sarà la New Generation Wind Orchestra, un’orchestra di fiati diretta dal M° Antonio Pio La Marca. L’orchestra è il risultato di un desiderio condiviso: coltivare e diffondere la cultura musicale attraverso la creazione di una formazione di fiati stabile, aperta, motivata e capace di proporre un repertorio vario e coinvolgente.

Il programma offrirà un affascinante viaggio musicale dal titolo “Dal Settecento a Broadway”, nel segno della memoria e dell’emozione, con musiche di W. A. Mozart e G. Gershwin. La serata sarà impreziosita dalla partecipazione di due solisti d'eccezione: Antonio Ognissanti al clarinetto e Yvonne Silvestri al pianoforte. Proprio la presenza della pianista Yvonne Silvestri rappresenta un motivo di particolare emozione e orgoglio viestano: cresciuta artisticamente come ex alunna della scuola “Nuova Diapason”, oggi ne è apprezzata docente, incarnando perfettamente il percorso di crescita, passione e continuità educativa portato avanti dall'associazione sul territorio.

Il concerto rinnova l’omaggio al M° Giuseppe Coco, musicista colto, didatta esemplare e clarinettista raffinato, che ha lasciato un’impronta profonda nel panorama musicale e umano della città. La manifestazione intende ricordarne la figura e il contributo culturale, ma anche celebrare la musica come strumento di formazione, unione e crescita.

L’appuntamento è fissato per domenica 22 novembre alle ore 19:15 presso l’Auditorium “Falcone – Borsellino” (Plesso “Don Antonio Spalatro”) in via Verdi a Vieste.

L’ingresso è aperto a tutta la cittadinanza. Un’occasione per vivere insieme la forza della musica e rendere omaggio a chi ne ha fatto la propria missione di vita.