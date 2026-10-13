Verità Nascoste, ospiti e anticipazioni 13 ottobre 2026: i casi al centro della puntata di oggi

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Questa sera, martedì 13 ottobre, torna in prima serata su Retequattro “Verità Nascoste”, il programma di Videonews condotto da Milo Infante. La puntata si concentra su quattro casi che continuano a scuotere l’opinione pubblica, tra nuovi elementi investigativi, testimonianze inedite e ospiti coinvolti direttamente nelle vicende. A questo punto è inevitabile chiedersi: quali sviluppi verranno raccontati? chi interverrà in studio? e quali nuovi dettagli emergeranno sui casi più discussi del momento?

Noemi Impellizzeri: gli sviluppi e il confronto con Tony Proietto

Al centro della puntata ci saranno gli aggiornamenti sul caso di Noemi Impellizzeri, la giovane trovata senza vita a Riposto. In studio sarà presente Tony Proietto, attualmente unico indagato. Il suo intervento arriva in un momento delicato dell’inchiesta, che continua a raccogliere elementi e testimonianze. Infante analizzerà le ultime mosse degli inquirenti e cercherà di ricostruire i passaggi chiave della vicenda, dando spazio alle domande che ancora attendono risposta.

Pamela Genini: il femminicidio e la voce di Francesco Dolci

La puntata dedicherà spazio anche al femminicidio di Pamela Genini. In studio interverrà Francesco Dolci, figura centrale nella vicenda. Il caso resta complesso e carico di tensione, con nuovi dettagli che emergono dalle indagini e dalle ricostruzioni degli investigatori. Infante accompagnerà il pubblico attraverso i punti ancora irrisolti, cercando di chiarire la dinamica e le responsabilità.

Garlasco e banda della minicar: documenti, testimonianze e nuove piste

Un’ampia pagina sarà dedicata al delitto di Garlasco, con un’intervista a Massimo Lovati sulla suddivisione dei compensi ricevuti dalla famiglia Sempio. Il tema apre una finestra su dinamiche poco note e su rapporti che continuano a generare discussioni. La puntata affronterà anche le minacce ai carabinieri impegnati nelle indagini e i presunti errori del RIS, commentati dall’avvocato Antonio De Rensis. In chiusura, Infante aggiornerà il pubblico sulle indagini riguardanti la banda della minicar a Roma, un caso che nelle ultime settimane ha registrato nuovi sviluppi.