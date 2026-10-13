Verità Nascoste, ospiti e anticipazioni 13 ottobre 2026: i casi al centro della puntata di oggi
Questa sera, martedì 13 ottobre, torna in prima serata su Retequattro “Verità Nascoste”, il programma di Videonews condotto da Milo Infante. La puntata si concentra su quattro casi che continuano a scuotere l’opinione pubblica, tra nuovi elementi investigativi, testimonianze inedite e ospiti coinvolti direttamente nelle vicende. A questo punto è inevitabile chiedersi: quali sviluppi verranno raccontati? chi interverrà in studio? e quali nuovi dettagli emergeranno sui casi più discussi del momento?
Noemi Impellizzeri: gli sviluppi e il confronto con Tony Proietto
Al centro della puntata ci saranno gli aggiornamenti sul caso di Noemi Impellizzeri, la giovane trovata senza vita a Riposto. In studio sarà presente Tony Proietto, attualmente unico indagato. Il suo intervento arriva in un momento delicato dell’inchiesta, che continua a raccogliere elementi e testimonianze. Infante analizzerà le ultime mosse degli inquirenti e cercherà di ricostruire i passaggi chiave della vicenda, dando spazio alle domande che ancora attendono risposta.
Pamela Genini: il femminicidio e la voce di Francesco Dolci
La puntata dedicherà spazio anche al femminicidio di Pamela Genini. In studio interverrà Francesco Dolci, figura centrale nella vicenda. Il caso resta complesso e carico di tensione, con nuovi dettagli che emergono dalle indagini e dalle ricostruzioni degli investigatori. Infante accompagnerà il pubblico attraverso i punti ancora irrisolti, cercando di chiarire la dinamica e le responsabilità.
Garlasco e banda della minicar: documenti, testimonianze e nuove piste
Un’ampia pagina sarà dedicata al delitto di Garlasco, con un’intervista a Massimo Lovati sulla suddivisione dei compensi ricevuti dalla famiglia Sempio. Il tema apre una finestra su dinamiche poco note e su rapporti che continuano a generare discussioni. La puntata affronterà anche le minacce ai carabinieri impegnati nelle indagini e i presunti errori del RIS, commentati dall’avvocato Antonio De Rensis. In chiusura, Infante aggiornerà il pubblico sulle indagini riguardanti la banda della minicar a Roma, un caso che nelle ultime settimane ha registrato nuovi sviluppi.