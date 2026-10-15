Verissimo, anticipazioni e ospiti del 17 e 18 ottobre del talk di Silvia Toffanin

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Il weekend di Verissimo si prepara a due nuove puntate ricche di emozioni, racconti personali e ospiti pronti a mettersi a nudo nel salotto di Silvia Toffanin. Sabato 17 ottobre 2026 e domenica 18 ottobre 2026, il talk show di Canale5 torna con una doppia programmazione che mescola attualità, televisione, sentimenti e storie di vita. Le anticipazioni confermano i primi nomi, mentre altri sono in costante aggiornamento, come da tradizione del programma. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi vedremo accanto a Silvia Toffanin? quali storie verranno raccontate? e quali sorprese sono attese nel weekend di Verissimo?

Verissimo, anticipazioni sabato 17 ottobre: Pierpaolo Pretelli in studio con Silvia Toffanin

Sabato 17 ottobre 2026, a partire dalle 16:30 su Canale5, Verissimo accoglie Pierpaolo Pretelli, volto noto del Grande Fratello VIP e personaggio amatissimo dal pubblico Mediaset. Pretelli torna nel salotto di Silvia Toffanin per ripercorrere il suo percorso professionale e personale, tra televisione, musica, famiglia e nuovi progetti.

La puntata del sabato, come sempre, sarà arricchita da altri ospiti in aggiornamento continuo, che verranno svelati nelle ore precedenti alla messa in onda. Il format resta quello che il pubblico ama: interviste intime, confessioni, emozioni e momenti che diventano virali sui social.

Verissimo è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, con la puntata on demand subito dopo la messa in onda.

Verissimo, anticipazioni domenica 18 ottobre: Sara Palumbieri tra gli ospiti della puntata

Domenica 18 ottobre 2026, dalle 16:15 su Canale5, Silvia Toffanin accoglie Sara Palumbieri, ex concorrente di Temptation Island, pronta a raccontare la sua esperienza televisiva e il percorso personale che ne è seguito. La Palumbieri si racconterà tra emozioni, scelte, fragilità e nuovi progetti.

Anche la puntata domenicale avrà ospiti in aggiornamento continuo, come da tradizione del programma, che spesso svela nomi a sorpresa fino all’ultimo momento. Il weekend di Verissimo si conferma così uno dei più attesi dal pubblico, grazie alla capacità di Toffanin di creare un clima familiare, empatico e profondamente umano.

La puntata è disponibile anche su Mediaset Infinity, in streaming e on demand.

Un weekend tra emozioni, storie e ospiti in arrivo

Il doppio appuntamento di Verissimo del 17 e 18 ottobre promette un weekend ricco di racconti, sorprese e momenti intensi. Pierpaolo Pretelli e Sara Palumbieri sono solo i primi nomi confermati, mentre altri ospiti verranno annunciati nelle prossime ore, mantenendo viva l’attesa del pubblico.

Silvia Toffanin continua a guidare il talk con eleganza e sensibilità, trasformando ogni intervista in un viaggio personale che conquista gli spettatori di Canale5.