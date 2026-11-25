Uomini e Donne, anticipazioni: Giovanni chiude con Barbara, Gemma conosce un nuovo cavaliere

Nelle nuove puntate di U&D la luce dei riflettori sarà focalizzata anche sul Trono Classico: tra Giacomo e Martina è scattato il bacio

Le nuove puntate di Uomini e Donne, prossimamente in onda su Canale 5, riserveranno ai telespettatori diversi colpi di scena. Stando alle anticipazioni trapelate in rete, nel corso dell'ultima registrazione, Giovanni e Barbara De Santi hanno fatto ritorno in studio. I due avevano deciso di lasciare insieme la trasmissione per capire se il loro rapporto potesse trasformarsi in qualcosa di più lontano dalle telecamere. La frequentazione, però, non ha avuto il lieto fine sperato. Giovanni ha spiegato di stare bene assieme alla dama, ma non non provare alcune sentimento nei sui confronti.

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L'altra novità riguarderà da vicino Fabio e Roberta. I due sembravano ad instaurato un buon feeling, ma qualcosa negli ultimi giorni è cambiato. Il cavaliere in studio ha infatti deciso di interrompere definitivamente la frequentazione. Spazio anche a Gemma Galgani, che ha accolto in studio un nuovo pretendente. La dama torinese, tuttavia, non è sembrata particolarmente convinta e ha mostrato qualche esitazione sulla possibilità di proseguire la conoscenza. La luce dei riflettori nel corso dei nuovi appuntamenti sarà focalizzata anche sul trono classico. Giacomo ha portato in esterna Martina: tra i due è scattato il primo bacio.