Uno per Tutti, anticipazioni del 14 ottobre Elisa e Mahmood tra gli ospiti del Volo

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Dopo il successo delle precedenti edizioni, Il Volo torna in prima serata su Canale 5 con “Uno per Tutti”, il grande appuntamento dedicato alla musica. Tre serate evento, il 14, 21 e 28 ottobre 2026, nella cornice spettacolare di Palazzo Te a Mantova. La novità assoluta è la conduzione: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble guideranno il pubblico, alternandosi alla guida di ogni puntata insieme a partner d’eccezione. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi condurrà le tre serate? quali ospiti saliranno sul palco? e quali performance speciali vedremo in questa nuova edizione?

Il Volo alla conduzione: Piero, Ignazio e Gianluca protagonisti delle tre serate

Per la prima volta, Il Volo non sarà solo protagonista musicale, ma anche alla conduzione. Ogni serata avrà un volto diverso del trio alla guida. La prima puntata, il 14 ottobre, sarà condotta da Piero Barone affiancato da Amadeus, presenza che segna un incontro inedito tra mondi televisivi e musicali. Ignazio e Gianluca prenderanno il timone nelle puntate successive, ognuno con un partner speciale che verrà svelato nei prossimi giorni. La scelta di affidare la conduzione ai tre artisti conferma la volontà di trasformare “Uno per Tutti” in un vero show, dove musica, racconto e interazione con gli ospiti si fondono in un unico flusso narrativo.

Ospiti della prima puntata: Elisa, Mahmood, Mannoia, Cocciante, Britti e Colella

La prima serata di “Uno per Tutti” porta sul palco una line‑up di altissimo livello. Tra gli ospiti ci saranno Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti e Roberto Colella. La formula resta quella che ha reso celebre il progetto: duetti, collaborazioni, performance inedite e reinterpretazioni di grandi brani. Ogni esibizione nasce dall’incontro tra Il Volo e i propri ospiti, con momenti solisti e di gruppo che attraversano la grande musica italiana e internazionale. Un mix che unisce generazioni, stili e sensibilità diverse, creando un racconto musicale unico nel panorama televisivo.

Un progetto firmato Michele Torpedine, prodotto da FriendsTV

“Uno per Tutti” è un progetto ideato da Michele Torpedine, storico manager del trio. La produzione è affidata a FriendsTV, mentre la regia porta la firma di Luigi Antonini, già autore di numerosi eventi musicali televisivi. La scelta di Palazzo Te come location conferma la volontà di unire musica e bellezza architettonica, trasformando ogni puntata in un vero evento scenografico. Le tre serate di ottobre promettono di diventare uno dei momenti più attesi della stagione televisiva di Canale 5.