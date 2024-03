Un Posto al Sole anticipazioni future, dramma per la protagonista

La protagonista si dispererà in Un posto al sole, di chi parliamo e che succederà? La soap partenopea, trasmessa da Rai 3 dal lunedì al venerdì alle ore 20.50, mostrerà inaspettate verità. Viola e Damiano metteranno pace tra Antonio e Manuel?

Un Posto al Sole anticipazioni, Renda tornerà a essere complice del figlio della Bruni?

Durante le puntate future di Un Posto al Sole, come ci suggeriscono le anticipazioni, Viola e Damiano riusciranno calmeranno le acque tra Antonio e Manuel. Renda ritroverà nel figlio della Bruni una complicità mai vista. Nasceranno però dei malumori.

Leggi anche: Endless Love anticipazioni aprile 2024, Zeynep al distretto di polizia

Clara non sta vivendo una situazione migliore. Alberto ha reagito malissimo quando ha saputo che attende un figlio da Eduardo. Lui vorrebbe che abortisse e le sta facendo non parecchia pressione. Lei non si è ancora decisa: porterà avanti la gravidanza? Potrebbe contare sul sostegno di una sua cara amica.

Guido e Mariella dovrebbero ritrovarsi

Sasà sta ritrovando un po’ di serenità e leggerezza con il suo amico Luciano. Viola si sentirà in colpa verso Eugenio. Clara deciderà di abortire e Alberto sarà più sereno, Marika però le consiglierà di riflettere bene prima di decidere. Rosa intende tornare a casa sua, non pensa ad alcuna minaccia o rischio che corre, Damiano le farà un’inaspettata proposta.

Ida in riceverà una drammatica notizia, dopo tanti alti e bassi era finalmente pronta a vivere la sua storia d’amore con Diego, una notizia terribile la sconvolgerà. Damiano tornerà a vivere con l’ex per proteggerla insieme a Manuel.

Un posto al sole anticipazioni: un personaggio porterà non poca spensieratezza e gioia

Un posto al sole mostrerà il ritorno di un personaggio che porterà spensieratezza e gioia, non è noto di chi si tratta. Le anticipazioni future svelano che Ida scoprirà la morte del padre, nei prossimi episodi apparirà disperata. Diego cercherà di sottrarla al ricatto di Roberto e Marina, facendo preoccupare non poco Raffaele.

Rossella dopo aver annullato le nozze con Riccardo proverà a fare chiarezza nel suo cuore ma sarà molto confusa, un invito inaspettato forse la aiuterà molto. Filippo e Serena, infatti, riusciranno finalmente a far tornare il sorriso ad Irene.