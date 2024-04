Anticipazioni Uomini e Donne: scontro fisico tra due dame, Maria De Filippi costretta ad intervenire

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Uomini e Donne in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Nel corso dei 30 anni di messa in onda il dating show è stato protagonista di numerosi imprevisti che hanno generato il caos in studio. E’ quello che succederà nel corso delle nuove puntate del programma condotto da Maria De Filippi. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che due dame del parterre femminile sarebbero arrivate quasi alle mani nello studio Elios di Cinecittà in Roma. Maria De Filippi, questa volta, non saprà come fare per sedare gli animi incandescenti di due dei volti più noti del programma. Stiamo parlando di Cristina Tenuta e Aurora Tropea che rimarranno coinvolte nella bagarre. Tra le due donne è noto che non corre buon sangue da tempo e non è la prima volta che si lanciano frecciatine velenose.

Uomini e Donne anticipazioni: Cristina e Aurora hanno uno scontro, interviene Maria De Filippi

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Cristina Tenuta e Aurora Tropea daranno vita ad uno scontro quasi fisico. A quanto pare, questa volta avrebbero molto esagerato. Secondo Lorenzo Pugnaloni, Cristina avrebbe accusato Aurora Tropea e Barbara De Santi di essere sfig*te. Ciò avrebbe scatenato una quasi rissa calmata con molta fatica da Maria De Filippi. Anche Ida Platano dimostrerà di vivere dei momenti molto drammatici dopo l’arrivo di una segnalazione riguardante Mario Cusitore. La tronista di Brescia dopo aver perso lo speaker radiofonico napoletano perderà anche Pierpaolo Siano rimanendo così priva di corteggiatori. Per questo motivo, la donna dovrà decidere se rimanere nel programma oppure abbandonare il trono.