Meteo Italia: le ultimissime per il Primo Maggio

Meteo Italia: le ultimissime per il Primo Maggio

Secondo 3Bmeteo la giornata migliore sarà quella di lunedì 29 aprile.

L’anticiclone africano raggiungerà la sua massima espansione tra l’Italia e l’Europa orientale, sarà allora che avremo cielo sereno quasi ovunque con qualche disturbo nuvoloso soltanto al Nordovest ma che non dovrebbe portare fenomeni significativi. Quella di lunedì sarà anche una giornata molto mite con massime che potranno raggiungere i 25/26°C su diverse regioni.

Ma poi la situazione cambierà già martedì per l’approssimarsi del minimo ciclonico, soprattutto nella seconda parte, le prime piogge e i primi temporali potranno iniziare a interessare le Isole maggiori e il Nordovest. In compenso sarà una giornata ancora ampiamente soleggiata sul resto d’Italia e con temperature che potranno far registrare un ulteriore lieve aumento toccando punte massime fino a 26/27°C o persino localmente i 28°C. Lo scirocco inizierà a farsi sentire sulle regioni occidentali.

Infine mercoledì 1 maggio il minimo dovrebbe raggiungere la Sardegna e il suo fronte più avanzato praticamente quasi tutta l’Italia con l’eccezione del nordest. L’instabilità che si assocerà a piogge e temporali localmente anche intensi, sarà anche causa di una diminuzione delle temperature che rientreranno in media o potranno essere anche leggermente sotto media dopo il sopra media di inizio settimana. La ventilazione sarà tesa dai quadranti meridionali.