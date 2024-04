Episcopo nomina Luxuria alla direzione artistica del Giordano di Foggia, Severo: “Solo rumore per i social, non ha nulla a che fare con teatro e cultura”

Il regista e direttore artistico della Bottega degli Apocrifi Cosimo Severo ha commentato sui social la nomina a direttore artistico del Teatro Giordano di Foggia di Vladimir Luxuria, avvenuto l’altro ieri con tanto di video da parte della sindaca foggiana Episcopo.

“Questa mattina ho letto la notizia senza notizia: la sindaca di centro sinistra della Città di Foggia, una signora di buona volontà ma che a guardarla dall’esterno non è ancora riuscita a mostrare il lato femminile della buona politica, senza alcun criterio e senza atti amministrativi, nomina alla direzione artistica del Teatro Umberto Giordano Official una #VladimirLuxuria che con il teatro e la cultura poco e niente ha a che fare ma che sicuramente fa quel certo rumore utile a far scrivere anche uno come me su questo social.

Però non avrei scritto nulla se non fosse arrivato il video che posto qui sotto, il buon Aristofane mi invita alla pace, e lo fa ancora con quel certo stile che ci fa essere un po’ tutti, Vladimir inclusa, stercorari intenti a valorizzare la merda che ci circonda”.