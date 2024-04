Netflix annuncia un grande cambiamento per la seconda stagione di One Piece: i dettagli

Dopo il trionfo della prima stagione, Netflix ha annunciato il rinnovo di “One Piece” per una seconda stagione, con i lavori che procedono secondo i piani e senza intoppi. Tuttavia, una svolta inaspettata ha catturato l’attenzione degli appassionati.

Secondo quanto riportato da Deadline, Joe Tracz si unirà alla seconda stagione di “One Piece” come co-showrunner. Matt Owens, autore, produttore esecutivo e co-showrunner della prima stagione, collaborerà con Tracz per i nuovi episodi.

Steve Maeda, precedentemente co-showrunner e sviluppatore della serie Netflix insieme a Owens, rimarrà come produttore esecutivo. Le riprese della seconda stagione di “One Piece” inizieranno a giugno con il debutto previsto nel 2025.

Netflix, la seconda stagione di One Piece sarà ricca di cambiamenti

Joe Tracz, noto per il successo di “Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo” su Disney+, si è detto entusiasta del nuovo incarico. “Sono un grande fan dell’incredibile immaginazione di Oda e sono rimasto sbalordito da ciò che il team del live-action ha creato nella prima stagione”, ha dichiarato Tracz.

Nonostante i dettagli sulla trama della seconda stagione siano scarsi, il finale della prima stagione ha confermato l’apparizione di Smoker il Cacciatore Bianco, ma l’attore per questo ruolo deve ancora essere ufficialmente annunciato. Secondo Owens, la seconda stagione di “One Piece” apporterà delle modifiche alla trama per mantenerla in linea con gli eventi attuali del manga.