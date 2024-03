Endless Love anticipazioni aprile 2024, Zeynep al distretto di polizia

Che succederà in Aprile 2024 a Zeynep? Kemal la recupererà al distretto di polizia e chiederà spiegazioni al commissario. La sorella del giovane si trovava in auto con Ozan, che guidava un veicolo di Emir, senza patente e senza alcun documento relativo alla vettura.

Endless Love anticipazioni aprile 2024, prima settimana

Kemal si arrabbierà molto con sua sorella ma sospetterà che Emir abbia organizzato l’uscita. Egli chiederà spiegazioni a Zeynep, lei gli racconterà il modo in cui ha conosciuto Ozan e perché fosse in auto con lui. In commissariato la situazione si chiarirà e Ozan verrà rilasciato. Il padre di Ozan, Onder mentirà alla moglie Vildan che gli aveva chiesto il motivo per cui non aveva risposto al telefono, ancora una verità nascosta…

Nihan consiglierà al fratello, che ama Zeynep, di lasciar stare la sorella di Kemal. Nihan invierà un messaggio a Kemal e i due si incontreranno davanti ad un murale. Lì il giovane le aveva dichiarato amore. Lui la osserverà dall’auto e aspetterà che lei vada via. Nihan scoprirà che la casa dove la coppia avrebbe formato una famiglia era in vendita, ed Emir deciderà di comprargliela. Vildan impone a Ozan di stare lontano da Zeynep.

Endless Love anticipazioni, la rivelazione di Leyla

Kemal scoprirà che Leyla sospetta che gli uomini di Emir lo stiano spiando. Egli invierà un video messaggio a Emir dove lo inviterà a non farlo spiare. Nihan deciderà di fermarsi con la decorazione nell’azienda di Kemal e, avrà un acceso scontro con Asu. Vildan scoprirà che Onder è stato invitato da Leyla a starle lontano. Lo aggredirà accusandolo di pensare ancora a sua sorella Leyla. Emir rivelerà a Tarik che Zeynep è stata fermata e trattenuta dalla polizia insieme a suo cognato Ozan.

Fehime scoprirà che Zeynep è stata ingaggiata da un’agenzia e, chiederà ai suoi familiari di aiutarla. Vildan si rivolgerà al suo avvocato per allontanare Leyla dalla casa in comune, perché ereditata dai genitori. Emir incoraggerà Ozan a continuare a corteggiare Zeynep, che però non non ha alcun interesse per lui. Salih ha parlato di lei ai suoi genitori e vuole organizzare una grande festa di fidanzamento, ma la ragazza pensa ad altro.

Zeynep accuserà Kemal di aver tradito la fiducia della sua famiglia

Emir regalerà un secondo anello a Nihan, le di sposarlo per la seconda volta, fare una seconda cerimonia di matrimonio convinto che lei lo amerà. Emir è sicuro di avere concluso l’acquisto della villa che piace tanto a Nihan, ma il proprietario gli comunicherà che gli è stata fatta un’offerta più vantaggiosa, il suo nome è Kemal Soydere.

Kemal ed Emir se la vedranno per l’acquisto di una casa che piace a Nihan. Nel frattempo, Kemal scoprirà che Emir fa pedinare sia lui che Nihan, chiamerà quest’ultima per avvertirla. Mentre c’è tensione anche tra Kemal e il fratello Tarik.