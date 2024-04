Festa delle apparizioni di San Michele Arcangelo 2024

Lunedì 29 aprile avrà inizio il cammino spirituale di preparazione alla Festa delle Apparizioni di San Michele.

Scegliendo la Grotta di Monte Sant’Angelo come sua dimora terrena, l’Arcangelo si è fatto prossimo anzitutto agli abitanti del nostro amato Gargano e, diffondendosi poi il suo culto in tutto l’Occidente cristiano, ha assicurato patrocinio e protezione a tutti gli uomini che hanno accolto il suo messaggio.

Egli ci invita a metterci costantemente alla ricerca dell’Altissimo, unico vero bene della nostra vita e meta finale del nostro peregrinare: la novena, così, si presenta come una preziosa occasione per avvicinarci maggiormente al nostro Creatore e incontrarlo, per la mediazione del Celeste Patrono, nella preghiera e nella condivisione.

I nove giorni che conducono al Dies festus dell’8 maggio saranno scanditi dalle meditazioni, proposte da p. Adamo Sitarz, che si ispirano al tema “Con San Michele riscopriamo la bellezza e la vitalità della preghiera”: in questo Anno dedicato proprio alla preghiera, tale percorso rappresenterà un’ulteriore e degna tappa di preparazione al Giubileo del 2025.

Il programma prevede:

alle ore 17.30 la Corona a San Michele Arcangelo;

alle ore 18.15 la Celebrazione eucaristica.

Fonte: https://www.santuariosanmichele.it/nov-mag-24/