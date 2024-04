Uomini e Donne, Sossio Aruta torna a parlare della rottura con Ursula Bennardo: le parole

Sossio Aruta è tornato a far parlare della fine della sua storia d’amore con Ursula Bennardo. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha rilasciato alcune dichiarazioni rispondendo ad alcune domande su Instagram. A fine febbraio, Ursula aveva annunciato che la storia con l’ex calciatore era giunta al capolinea dopo un lungo periodo di crisi. Per questo motivo, Sossio ha voluto fare chiarezza sulla delicata faccenda. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha affermato che la storia nata nel 2019 è terminata per incomprensioni e fraintendimenti che sono arrivati all’esasperazione. L’uomo però ha precisato di non aver mai tradito la donna che gli ha donato sua figlia Bianca. Queste le sue testuali parole: “Neanche con uno sguardo, il pensiero o un sms”. L’ex cavaliere del dating show si ritiene uno all’antica che crede ancora nell’amore eterno e nella famiglia unita.

Uomini e Donne, Ursula Bennardo ha annunciato la fine della relazione con Sossio Aruta lo scorso febbraio

Ursula Bennardo e Sossio Aruta hanno vissuto un amore intenso dopo essere usciti da Uomini e Donne. Tra i momenti più belli la nascita della loro figlia Bianca sebbene non siano mancati i periodi di crisi sempre superati con forza fino all’ultima più profonda e non più risolvibile almeno da parte di lei. Per questo motivo, lo scorso febbraio con una storia su Instagram Ursula aveva annunciato la rottura definitiva con Sossio. Proprio quest’ultimo era tornato più volte sull’argomento in questi mesi lamentando il fatto di non poter vedere la sua adorata figlia quanto vuole. I rapporti tra i due ex compagni sembra essere al minimo storico.