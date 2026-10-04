Tutto per la mia famiglia, cambio programmazione: puntate in daytime ridotte dal 12 ottobre

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Continua il successo di Tutto per la mia famiglia, la serie turca che ha conquistato il pubblico di Canale 5 con le vicende dei fratelli Eren. Dopo gli ottimi ascolti registrati durante la stagione estiva, Mediaset ha deciso di promuoverla anche in prima serata: il debutto è stato fissato per giovedì 8 ottobre.

Ma per la serie è in arrivo un cambiamento considerevole anche per quanto riguarda l’appuntamento in daytime. Da lunedì 12 ottobre, infatti, gli episodi pomeridiani saranno notevolmente più brevi a causa del ritorno su Canale 5 di Amici nella fascia oraria successiva.

Riepilogando: le puntate di Tutto per la mia famiglia andranno in onda dalle 16:15 alle 16:25 circa, poi la linea passerà al talent condotto da Maria De Filippi. Una riduzione importante rispetto agli attuali 40 minuti, che potrebbe non essere particolarmente apprezzata dai numerosi fan della serie serie tv, che ogni giorno si collegano in massa su Canale 5, per seguire con grande interesse le vicende dei protagonisti.