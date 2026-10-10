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La settimana porta un cambiamento importante per Tutto per la mia famiglia, che dal 12 ottobre modifica la sua presenza nel palinsesto di Canale 5. La dizi turca, tra le più seguite del pomeriggio, perde la collocazione domenicale e si adatta a un nuovo orario feriale più breve. La decisione arriva mentre Mediaset riorganizza il daytime per dare spazio ai programmi di punta della rete. Cosa cambia per chi segue la serie? Perché la domenica viene eliminata? E come si ridisegna il pomeriggio di Canale 5?

Tutto per la mia famiglia ridotto a 20 minuti: il nuovo orario feriale

La prima modifica riguarda la durata: tutto per la mia famiglia passa a una finestra di circa 20 minuti, in onda dalle 16:05 alle 16:25. Si tratta di un taglio netto rispetto alle puntate più lunghe trasmesse nelle settimane precedenti. La scelta nasce dalla necessità di riorganizzare il pomeriggio feriale, dove la rete inserisce nuovi blocchi dedicati ai programmi di intrattenimento.

Il risultato è un episodio più breve, pensato per mantenere la presenza della dizi nel palinsesto ma con un ritmo più compatto. Il pubblico dovrà quindi abituarsi a un appuntamento quotidiano ridotto, che diventa una sorta di “pillola” narrativa all’interno del pomeriggio di Canale 5.

Stop alla domenica: Tutto per la mia famiglia esce dal weekend di Canale 5

La modifica più significativa riguarda la domenica: tutto per la mia famiglia non sarà più in onda nella fascia pomeridiana festiva. La rete ha scelto di dedicare l’intero blocco post‑TG ai programmi di punta, eliminando completamente le soap turche dalla domenica. Per i fan della serie, questo significa un cambiamento nelle abitudini: niente più episodio festivo, niente più doppio appuntamento del weekend.

La domenica diventa una giornata senza fiction turche, con Beautiful in pausa e con il pomeriggio interamente dedicato ai contenuti di intrattenimento. La serie, però, non perde spazio complessivo: Mediaset compensa la cancellazione domenicale con un sabato più ricco.

Il sabato si allunga: maxi puntata per Tutto per la mia famiglia

Per bilanciare la perdita della domenica, tutto per la mia famiglia ottiene un sabato potenziato, con una puntata più lunga dalle 14:25 alle 16:15. Una scelta che permette alla dizi di mantenere un numero consistente di minuti settimanali, pur distribuendoli in modo diverso.

Il sabato diventa così il giorno principale per seguire le vicende dei fratelli Eren, mentre la domenica si trasforma in una fascia completamente dedicata ai programmi di punta della rete. La riorganizzazione conferma la strategia di Mediaset: valorizzare le soap turche nel pomeriggio feriale e nel sabato, lasciando la domenica ai contenuti di intrattenimento e alle produzioni storiche della rete.