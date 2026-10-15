This Is Me, svelata la data della prima registrazione e quando torna in onda lo show di Silvia Toffanin

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La nuova edizione di This Is Me, il talk di Canale5 guidato da Silvia Toffanin, torna con una stagione più emotiva e più centrata sulle storie personali. Il programma nasce da un’idea di Maria De Filippi e punta a raccontare i protagonisti attraverso sentimenti, fragilità e scelte che hanno segnato la loro vita. Il pubblico vuole sapere quando parte la macchina delle registrazioni e, soprattutto, quando il format tornerà in onda su Canale5. A questo punto è naturale chiedersi: quali novità porterà la nuova edizione? quando vedremo le puntate in tv? e chi entrerà nel salotto di Toffanin?

This Is Me: prima registrazione il 22 ottobre 2026

Giovedì 22 ottobre 2026 la squadra di This Is Me accende i riflettori per la prima registrazione della nuova stagione. Toffanin torna davanti alle telecamere con un’impostazione più intima, più diretta, più vicina alle emozioni dei protagonisti. Le anticipazioni online confermano la data e parlano di ospiti in aggiornamento continuo: i nomi arriveranno a ridosso della messa in onda, come da tradizione Mediaset. Il cuore del format resta lo stesso: un viaggio nella vita dei protagonisti, tra verità, sentimenti e momenti che spesso diventano virali.

Quando va in onda This Is Me: il ritorno in prima serata su Canale5

I palinsesti Mediaset indicano il ritorno di This Is Me in prima serata su Canale5, all’interno della stagione 2026/2027. Il programma è confermato per il terzo anno consecutivo e mantiene la sua collocazione serale, ideale per un talk che vive di emozioni e confessioni. Durante la presentazione dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi ha parlato di un’evoluzione del format: più spazio al talento, più attenzione ai sentimenti autentici, meno focus sui protagonisti legati ai reality. La data esatta della messa in onda non è ancora uscita, ma la registrazione del 22 ottobre lascia intuire un debutto tra fine ottobre e inizio novembre, come spesso accade per i programmi registrati con anticipo.

Una nuova edizione che punta su emozioni e verità

This Is Me torna con un obiettivo chiaro: raccontare chi entra in studio attraverso ciò che lo ha formato davvero. Non solo successi, ma anche cadute, rinascite, scelte difficili e sentimenti che hanno lasciato un segno. Silvia Toffanin guida ogni intervista con il suo stile empatico e diretto, creando un clima che permette agli ospiti di aprirsi senza filtri. La nuova edizione promette un equilibrio tra storie intime, momenti leggeri e riflessioni che parlano a un pubblico trasversale. Con la registrazione del 22 ottobre e il ritorno in prima serata, il programma si prepara a diventare uno dei titoli più attesi della stagione Mediaset.