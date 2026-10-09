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La nuova edizione di The Voice Senior torna su Rai1 venerdì 9 ottobre 2026, inaugurando una stagione che punta su emozioni, storie personali e un cast rinnovato. Antonella Clerici guida ancora una volta il programma, mentre la squadra dei coach accoglie un volto amatissimo dal pubblico: Fiorella Mannoia, che subentra a Loredana Bertè. Intanto, dalle prime anticipazioni emergono entusiasmo, complicità e una forte attenzione al repertorio scelto dai concorrenti.

Come si inserisce Fiorella Mannoia nel nuovo team? Quale atmosfera si respira tra i coach? E cosa vedremo nella puntata d’esordio?

Fiorella Mannoia debutta tra i coach di The Voice Senior: un ingresso naturale e un clima di complicità

La presenza di Fiorella Mannoia rappresenta la principale novità dell’edizione 2026. La cantante ha raccontato di essersi sentita subito a proprio agio, grazie ai rapporti già consolidati con gli altri coach e a un clima di collaborazione che ha reso immediato il suo inserimento nel gruppo. Accanto a lei ci saranno Arisa, Clementino, Rocco Hunt e Nek, un team che sembra aver trovato un equilibrio fatto di ironia, rispetto e sensibilità musicale.

Mannoia descrive The Voice come uno spazio “delicato”, dove i concorrenti non inseguono necessariamente una carriera, ma il desiderio di cantare davanti a un pubblico. Una visione condivisa dagli altri coach, che sottolineano come la nuova edizione sia caratterizzata da un approccio più disteso e meno competitivo.

Clerici, Nek e gli altri coach: tra leggerezza, coraggio e scelte musicali inattese a The Voice senior

Antonella Clerici conferma il suo ruolo di narratrice e mediatrice tra palco e pubblico a The Voice Senior, lasciando ai coach il compito di guidare i concorrenti. La conduttrice ha raccontato di essere rimasta sorpresa dalle scelte musicali dei partecipanti, definite originali e capaci di attraversare generazioni e generi diversi.

Nek ha evidenziato la leggerezza che caratterizza questa edizione, un elemento che permette ai concorrenti di esprimersi senza la pressione di dover dimostrare qualcosa. Clementino ha anticipato un’apertura verso sonorità meno familiari, mentre Rocco Hunt ha parlato di un repertorio che gli ha permesso di scoprire brani appartenenti a epoche musicali differenti.

Il risultato è un gruppo di coach che affronta il programma con curiosità, disponibilità e una forte attenzione alle storie che accompagnano ogni esibizione.

Blind Auditions, Seconda Chance e Knock Out: cosa vedremo nella puntata del 9 ottobre

La struttura del programma resta fedele al format originale. La serata del 9 ottobre si apre con le Blind Auditions, durante le quali i coach ascoltano i concorrenti senza vederli. Se più poltrone si girano, sarà l’artista a scegliere la squadra. Confermati anche il Blocco e la Seconda Chance, strumenti che permettono ai coach di intervenire strategicamente durante le audizioni.

Al termine delle quattro puntate di Blind, saranno 24 i concorrenti selezionati, sei per ciascun team. Da qui si passerà ai Knock Out, dove i coach sceglieranno i talenti destinati alla finale. Il vincitore sarà decretato dal pubblico attraverso il televoto.

La nuova edizione promette anche duetti, ospiti speciali e momenti di grande intensità emotiva, grazie alla presenza di Fiorella Mannoia e alla varietà del repertorio scelto dai concorrenti.