Terra Amara news ecco la data della puntata finale

Terra Amara, quando finisce? La soap turca molto amata e seguita in Italia sta per terminare, la data dell’ultima puntata è stata svelata. Zuleyha e le sue storie d’amore, trasmesse dall’anno 2022 ha conquistato il pubblico italiano. La serie ha catturato l’attenzione di milioni di telespettatori, è ora giunta alle battute finali.

Terra Amara news, la protagonista è ora legata a Hakan. Come finirà la sua love story?

Dopo aver vissuto appassionanti relazioni con Yilmaz e Demir, la protagonista principale, con eventi che hanno travolto il pubblico, si è legata a Hakan. Ora è stata svelata la trama finale e quando finirà la soap turca.

LEGGI ANCHE, Caso Amadeus, comunicato ufficiale della Rai

Terra Amara, dopo avere terminata la messa in onda pomeridiana è passata alla prima serata, ogni domenica. Salvo ulteriori variazioni si pensa al 14 aprile, come data in cui verrà trasmessa l’ultima puntata serale.

Terra Amara news, ecco come termina la soap

Come finisce la soap? Zuleyha, dopo le sue burrascose love story con Yilmaz e Demir, si legherà ad Hakan. Scoprirà il suo segreto e accetterà di sposarlo, Betul lo ucciderà nel tentativo di salvare Altun. Dopo questa dolorosa perdita Zuleyha deciderà di dedicarsi completamente ai suoi figli e alla gestione della villa di famiglia.

Fikret dimenticherà l’amore per Zuleyha, sposerà Zeybep. Vahap turberà il matrimonio, verrà prontamente arrestata. Cetin ritroverà la serenità sposando la maestra di musica Aysen, e insieme avranno una figlia. Gaffur e Uzum, si risposano e diventerà una dottoressa negli Stati Uniti. Sermin e Betul incontreranno destini più duri, addirittura ci sarà chi finirà in carcere per ventiquattro anni.

Adnan, figlio di Zuleyha, diventerà regista. Il giovane studierà in Inghilterra, quindi racconterà la storia della sua famiglia. Egli otterrà molto successo e vincerà un prestigioso premio cinematografico. La trama e le storie narrate di Cukurova si concluderanno e lasceranno lo spazio per altre soap.