Caso Amadeus, comunicato ufficiale della Rai

“In merito alle numerose ricostruzioni apparse in questi giorni sui media e relative all’eventualità della conclusione del rapporto tra il Servizio Pubblico e Amadeus, Rai ribadisce che si tratta di interpretazioni dei fatti tanto false quanto dannose per l’azienda“.

Il testo del comunicato

“In merito alle numerose ricostruzioni apparse in questi giorni sui media e relative all’eventualità della conclusione del rapporto tra il Servizio Pubblico e Amadeus, Rai ribadisce che si tratta di interpretazioni dei fatti tanto false quanto dannose per l’azienda.

Ricostruzioni che appaiono tanto più fantasiose quando fanno riferimento a presunte pressioni che Rai avrebbe esercitato nei confronti di Amadeus che invece – come da lui stesso più volte ripetuto anche durante l’ultimo Festival di Sanremo – ha sempre goduto, nelle proprie scelte, della massima autonomia e libertà, che gli sono state riconosciute e garantite dalla Rai stessa, in nome della stima e della profonda fiducia, assolutamente mai venute meno”.

La “colpa” di Fiorello?

Stamattina proprio Rosario ha rotto il silenzio in merito a tali voci nel corso della puntata odierna di Viva Rai2!. In questo frangente, il mattatore siciliano ha dichiarato le seguenti parole: “Amadeus lascia la Rai e va al Nove. No, non scherzo”.

E per quanto riguarda il futuro di Fiorello in Rai; è sempre il mattatore ha svelare la verità nel corso della diretta odierna di Viva Rai2! L’uomo ha dichiarato in diretta tv: “A me nessuno ha offerto nulla, nessuno mi ha chiamato, la mia risposta è: divano”.