Morte del cane Black a Foggia, la replica dell’assessora Mendolicchio: “Polemica strumentale”

ASS. MENDOLICCHIO: CANILE MUNICIPALE, ACCUSE INFONDATE E STRUMENTALI

Una nota dell’assessora alle Politiche sociali con delega al benessere animale, Simona Mendolicchio.

Sono un medico veterinario con esperienza decennale nell’ambito della tutela del benessere animale, da sempre sensibile e vicina a ogni problematica inerente sia gli animali di affezione che da reddito: sono quindi l’ultima persona a cui rivolgere accuse di scarsa attenzione in questo ambito.

Da assessora con delega al benessere animale e randagismo, ho ricevuto sin dal mio insediamento e in più occasioni i referenti delle associazioni -comprese ovviamente le signore Alessandra Ludovica Pieretti e Terry Marangelli-e i singoli cittadini, ascoltato e raccolto le loro istanze e proposte ed ho espresso loro io stessa gli obiettivi che l’amministrazione intende perseguire.

Per quanto riguarda il canile municipale, incidenti e problemi non sono mancati anche in passato, come persone dalla dichiarata lunga esperienza dovrebbero ben ricordare: strumentalizzare una morte che addolora tante e tanti di noi sinceramente non merita alcuna replica.

Tuttavia, ritengo doveroso informare che ho richiesto un sopralluogo urgente da parte dei servizi veterinari dell’Asl Foggia e della polizia locale, e ho disposto l’invio della carcassa del cane Black all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Foggia per accertare le cause del decesso.

Altrettanto pretestuosa è la polemica su inesistenti ombre relative alla gara di appalto e affidamento del canile, che si è svolta in piena conformità con quanto previsto dalle normative vigenti.

E’ ferma volontà della sottoscritta e dell’amministrazione garantire le migliori condizioni di permanenza all’interno della struttura per i cani in attesa di adozione, anche attraverso progetti già avviati con associazioni del territorio, e vigilare sulla sua regolare gestione.