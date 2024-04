Tempesta d’Amore anticipazioni, un nuovo inizio per Vanessa e Carolin

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore, serie tv tedesca in onda su Rete 4 alle 19:50 e ambientata nel lussuoso albergo bavarese, Hotel Fürstenhof, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Shirin è tornata a casa dopo aver perso la vista, affrontando enormi difficoltà nell’adattarsi a questa nuova realtà. Gerry, il suo fidanzato, si rende conto di quanto lei stia lottando e cerca di supportarla con tutte le sue attenzioni. Tuttavia, Shirin si sente soffocata dall’oppressione della sua nuova condizione e cerca di convincere Gerry ad andare al lavoro per non gravarlo ulteriormente. Ma Gerry, preoccupato per lei, decide di rimanere a casa segretamente, mostrando il suo amore e il suo sostegno incondizionato.

Nel frattempo, il comitato invia una lettera ad André, mentre Josie inizia a concentrarsi sul suo nuovo progetto di praline, cercando di distogliere la mente da altri pensieri.

Carolin e Vanessa, dopo il loro incontro, decidono di fare finta di nulla riguardo agli eventi passati e di preservare la loro preziosa amicizia. Tuttavia, Carolin fatica ad ignorare le emozioni contrastanti che provano entrambe. Vanessa, nel frattempo, si rende conto che alcuni sentimenti del passato stanno tornando alla ribalta, e quando trova un maglione di Carolin a casa sua, si addormenta abbracciata ad esso, lasciando trasparire la complessità dei loro sentimenti.

Nel frattempo, Alexandra giunge a una difficile conclusione e decide di lasciare definitivamente suo marito Markus. Questa decisione ferisce profondamente Markus, ma alla fine comprende che il loro matrimonio è giunto al termine. Accettando la realtà del suo amore per un altro uomo, Markus annulla la festa di compleanno che aveva organizzato, riconoscendo la fine di un capitolo della sua vita.

Trame e Anticipazioni Tempesta d’Amore, Gerry attento alle esigenze di Shirin

La soap tedesca Sturm der Liebe va in onda in Germania a partire dal 2005 sull’emittente Das Erste. Nel nostro Paese viene trasmessa a partire dal 2006 in prima visione assoluta sulle reti Mediaset.

Inizialmente trova una collocazione su Canale 5. Dal 2007 Tempesta D’Amore va in onda su su Rete 4. L’appuntamento con Tempesta D’Amore è fissato tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con episodi frazionati a partire dalle 19.50 fino alle 20.30 circa.