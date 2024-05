Gravina-Manfredonia, parla Cinque: “Salvezza per noi vitale”

”La vittoria col Casarano di domenica scorsa ha un peso rilevante” così inizia l’intervista di Franco Cinque.

”Ma abbiamo messo tutto da parte. Ora affrontiamo una delle squadre più in forma del campionato” sottolinea il mister “Dobbiamo portare a casa almeno un punto, quello che serve per la salvezza. Che per noi è vitale”.

”Abbiamo alcuni elementi non in forma, spero di recuperarne qualcuno per domani” chiude Cinque.