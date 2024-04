Tempesta d’Amore anticipazioni, fraintende tutto! Alexandra manda in confusione Christoph

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore, serie tv tedesca in onda su Rete 4 alle 19:50 e ambientata nel lussuoso albergo bavarese, Hotel Fürstenhof, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Christoph, leggendo casualmente i voti nuziali scritti da Alexandra per Markus, è convinto che lei sia sinceramente innamorata di lui. Tuttavia, Alexandra ha scritto quei voti pensando a Christoph e ai momenti di intimità condivisi tra loro. Questo fraintendimento getta ulteriore confusione nei loro sentimenti già complicati.

Nel frattempo, André si imbatte casualmente in Valentina alla fermata dell’autobus, dove lei è scappata da casa e sta per partire per Monaco. Portandola al Liebling, André cerca di farle ragionare, incoraggiandola a tornare da Robert. Valentina, dopo aver riflettuto, torna da Robert e gli chiede scusa per tutto, compreso il suo comportamento spesso irritante.

Josie e Leon decidono di mettere fine ufficialmente alla loro relazione, ma rimangono in buoni rapporti, riconoscendo l’importanza della reciproca amicizia. Anche Leon e Paul affrontano la nuova situazione in modo maturo, cercando di gestire al meglio la complessità dei loro sentimenti e dei cambiamenti nelle loro vite.

Trame e Anticipazioni Tempesta d’Amore, Josie e Leon chiudono definitivamente

La soap tedesca Sturm der Liebe va in onda in Germania a partire dal 2005 sull’emittente Das Erste. Nel nostro Paese viene trasmessa a partire dal 2006 in prima visione assoluta sulle reti Mediaset.

Inizialmente trova una collocazione su Canale 5. Dal 2007 Tempesta D’Amore va in onda su su Rete 4. L’appuntamento con Tempesta D’Amore è fissato tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con episodi frazionati a partire dalle 19.50 fino alle 20.30 circa.