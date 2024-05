Prova di forza del Vitulano Drugstore C5: battuta la Lazio C5 con una sestina

Cade sotto i fendenti taglienti degli uomini di Mr David Ceppi la Lazio C5 battuta dinanzi ai propri supporter con una roboante sestina, con la quale, in sintonia con la esaltante regolare season, viene ribadita la forza della Vitulano Drugstore C5.



Battuta in campionato sia in casa che in trasferta, questa Lazio, a prescindere dal risultato finale, ha dato filo da torcere alla Vitulano Drugstore che ha espresso una presentazione tecnicamente e tatticamente ineccepibile che lascia davvero ben sperare non solo per la gara di ritorno tra sette giorni al Palascaloria ma per il proseguo delle partite di playoff che potrebbero determinare il ritorno nella massima serie della Vitulano Drugstore.

Soddisfatto della convincente prova sciorinata dai suoi calciatori, il presidente onorario Luigi Esposto, che contattato telefonicamente, oltre ad aver evidenziato la perfetta interpretazione della gara contro una squadra ostica è già proiettato nella gara di ritorno di sabato. Come dallo stesso precisato: “L’auspicio è che il Palascaloria, sabato prossimo, sia stracolmo di gente per sostenere a gran voce la Vitulano Drugstore nella importante gara di ritorno contro la Lazio, primo step, verso quel cammino non privo di ostacoli, verso l’ambizioso traguardo del ritorno in serie A”.

Sarebbe il giusto coronamento ad una stagione da incorniciare per aver recitato sempre o “quasi” un ruolo da protagonista indiscussa.



Antonio Castriotta