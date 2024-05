Domenica di Vela a Manfredonia con la Gargano Sailing

Sono oltre 60 le barche iscritte alla terza tappa zonale di vela categoria OPTIMIST FIV – VIII Zona, che si disputerà a Manfredonia presso il Centro Nautico Sportivo Il Mandracchio di Manfredonia domenica 5 maggio 2024.

Organizzazione a cura della scuola di vela Gargano Sailing Club, tra le prime cento in Italia. Il raduno è previsto per le ore 08:30 presso la base nautica che ha come sfondo il Castello ed il bianco faro del molo di levante di Manfredonia, la partenza intorno alle ore 09:30.

A fissare i tempi saranno le previsioni meteo marine. Un grande evento nel cuore della marina di Manfredonia che, con la Gargano Sailing rivitalizza la vela del Gargano.

Lo sciame di vele potrà essere ammirato dalla vicina piazza maestri d’ascia o dalla piazzetta mercato. La premiazione al termine delle prove, all’incirca per le ore 16:00.

Un evento di giovani velisti che accende i riflettori sul tema della violenza sulle donne, amplificando l’importantissimo lavoro svolto dal CAV (Centro Anti Violenza) di Manfredonia.