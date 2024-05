Manfredonia, orari apertura ufficio elettorale per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per le elezioni amministrative 2024

Orari apertura ufficio elettorale per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per le elezioni amministrative 2024

Per garantire il rilascio, entro 24 ore dalla relativa richiesta, dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, nonché per gli altri adempimenti connessi alla presentazione dei candidati per le elezioni amministrative, l’ufficio elettorale del Comune di Manfredonia osserverà i seguenti orari:

Lunedì 6 maggio dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 18:30

Martedì 7 maggio dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 18:30

Mercoledì 8 maggio dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 18:30

Giovedì 9 maggio dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 18:30

Venerdì 10 maggio dalle ore 8:00 alle ore 20:00

Sabato 11 maggio dalle ore 8:00 alle ore 12:00