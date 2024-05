Isola dei famosi 2024, arrivano tre nuovi naufraghi: ecco chi sono

L’isola dei famosi 2024 continua a far parlare di sé. Questa edizione condotta per la prima volta da Vladimir Luxuria non è stata molto fortunata in diversi punti. Gli ascolti non sono mai riusciti a battere la concorrenza, tanto da totalizzare un misero 16% di share. Numeri troppo bassi per un reality show di punta dei teleschermi di Canale 5. Inoltre, diversi abbandoni e un espulso hanno segnalato profondamente questa edizione dell’Isola dei famosi 2024. Dall’inizio del reality show sono già cinque le persone che hanno abbandonato il programma tra cui Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Francesco Benigno, Tonia Romano e per ultimo Daniele Tedeschi. Di qui, la decisione di Mediaset di correre ai ripari ed inviare nuove leve nel programma.

All’Isola dei famosi 2023 arrivano tre nuovi naufraghi: c’è Dario Cassini

Nel corso della puntata di lunedì 6 maggio dell’Isola dei famosi 2024 arriveranno tre nuovi naufraghi che prenderanno il posto degli ultimi ritirati. Il portale TvBlog ha annunciato che Dario Cassini e due modelle dall’identità ancora sconosciuta prenderanno parte a questa edizione molto sfortunata del reality show in riva al mare. Dario Cassini non è nuovo a programmi del genere. Il comico è stato concorrente di Ballando con le stelle nel 2022 dove si era reso protagonista di vari scontri con Selvaggia Lucarelli. L’uomo inoltre è stato conduttore al fianco di Simona Ventura a Le Iene. Un ingresso, quello di Dario Cassini, che potrebbe dare del filo da torcere agli altri naufraghi rimasti in gara.