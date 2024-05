Taniche piene di olio esausto abbandonate sulla SS.89 tra Foggia e Manfredonia

Guardie Ambientali Italiane, durante monitoraggio e controllo sul territorio, scoprono tre taniche da 25 litri piene di olio esausto abbandonate illegalmente sulla SS.89 al km 172,00 e denunciano il tutto all’autorità competente.

Presto la rimozione.

“L’olio esausto smaltito in modo inappropriato rappresenta un pericolo per l’ambiente perché se sversato nei terreni o nei corsi d’acqua contamina le falde acquifere e ne causa una devastazione degli ecosistemi naturali sia vicini che lontani dal luogo della fuoriuscita”

Malcostume, mancanza di senso di responsabilità, incoscienza, aggiunge Manzella, chiamiamola come vogliamo, ma pensare di andare ad abbandonare taniche di plastica piene di olio esausto sulle strade, è da irresponsabili. Soprattutto perché di opportunità per fare uno smaltimento corretto, in città ve ne sono parecchi, compreso il porto.

Problema sarà risolto, ma il gesto resta a dir poco incomprensibile se non criminale!!

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane