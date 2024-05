Terra amara anticipazioni puntata 10 maggio: Zuleyha rimane vittima di un attentato

Tanti colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata di Terra amara che i telespettatori avranno modo di vedere venerdì 10 maggio dalle ore 21:20 in prima visione su Canale 5. Vahap aiuterà Abdulkadir e avedere. I due fratelli troveranno riparo tra le montagne di Cukurova in attesa di oltrepassare la frontiera. La notizia dell’evasione dell’assassino di Fekeli arriverà alle orecchie di Fikret tanto da sospettare che Hakan lo abbia aiutato. Per questo, l’uomo non esiterà ad accusare l’imprenditore di aver aiutato Abdulkadir a evadere. Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Betul assolderà alcuni complici per rapire Colak e attuare il piano per ammazzare Zuleyha. In particolare, un uomo giungerà alla villa dove inviterà Zuleyha ad incontrare il suo capo nella foresta dove le verrà svelato il luogo del nascondiglio di Abdulkadir e il nome della persona che l’ha aiutato. Un piano che verrà messo a rischio quando Zuleyha verrà accompagnata da Cetin sul luogo.

Terra amara anticipazioni: Betul tenta di uccidere Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Betul attirerà Zuleyha in una trappola, tanto da cercare di ucciderla con la pistola rubata da Colak. Il piano però fallirà miseramente, tanto che la figlia di Sermin sarà costretta a fuggire. Zuleyha a questo punto deciderà di organizzare un piano di vendetta ai danni della donna. Gaffur, invece, deciderà di pubblicare una sua lettera corredata di foto sugli annunci matrimoniali del giornale. Ma prima di fare ciò, il capomastro si recherà da Tahir a tagliarsi i capelli e convincerà il barbiere ad accompagnarlo. In questo frangente, Betul incontrerà Zuleyha mentre discute con Colak. La discussione vedrà l’arrivo di un uomo che dimostrerà di avere un conto in sospeso con il proprietario terriero. Per questo, il nuovo arrivato non esiterà a sparare in pieno petto a Colak. Infine Hakan proverà a convincere Fikret di non aver aiutato Abdulkadir ad evadere.