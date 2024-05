Che tempo che fa anticipazioni e ospiti 5 maggio: da Fabio Fazio arriva un grande campione di calcio

Il prossimo 5 maggio andrà in onda una nuova puntata di Che tempo che fa dove interverranno in studio moltissimi ospiti che terranno alta l’attenzione del pubblico di Canale Nove. Filippa Lagerback introdurrà gli ospiti di giornata, Luciana Littizzetto intratterà la sua pagina comica mentre Ornella Vanoni racconterà storie con ironia. Il programma è proceduto dalle 19:30 con il backstage condotto da Nino Frassica. Le anticipazioni di Che tempo che fa rivelano che nella puntata del 5 maggio interverranno il capitano dell’Interno Lautaro Javier Martinez. Il calciatore argentino è stato molto osannato dai tifosi durante la lunga sfilata sul pullman scoperto di domenica in seguito alla vittoria dello scudetto.

Che tempo che fa anticipazioni: Francesco Gabbani presenta il suo singolo da Fabio Fazio

Le anticipazioni di Che tempo che fa rivelano che Lautaro parlerà dei suoi trionfi e della sua vita privata senza dimenticare dei suoi periodi più bui. Spazio alla musica, Francesco Gabbani interverrà in studio per cantare Frutta malinconia. Un brano composto con la collaborazione di suo fratello e Pacifico. In studio arriverà anche Latitia Casta che presenterà il suo ultimo film dal titolo Una storia nera diretta da Leonardo D’agostini. Al tavolo della trasmissione, invece, ci saranno il direttore di Novella Bella, Nino Frassica, Mara Maionchi, la signora Coriandoli, Simona Ventura, Francesco Paolantoni e la new entry Ubaldo Pantani.