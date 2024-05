Flavio Insinna notizia bomba, “Sto tornando e non vedo l’ora”

Flavio Insinna ha una notizia bomba e i suoi fan faranno salti di gioia. “Sto tornando e non vedo l’ora”, il brillante conduttore ha annunciato. Inoltre raccontando la sua prossima avventura Insinna ha affermato: “Ecco dove ci vedremo”

Quale sarà il futuro di Flavio Insinna?

Il famoso e divertente artista romano è tornato sui social e ha rivelato che il suo tour teatrale Gente di facili costumi sarà prolungato. Flavio Insinna ha avuto diverse tappe in tutta Italia. Durante un intervento mattutino sui social, su X, l’ex conduttore de L’Eredità e Affari Tuoi ha rivelato che sono già state rese pubbliche le date anche per il 2025.

“Buongiorno famiglia, abbiamo qualche data 2025, cominciamo a gennaio. Olè!”

“Non vediamo l’ora di essere a Faenza per indossare i costumi di Gente di facili costumi. Ci vediamo a teatro. Felicità!” ha annunciato Insinna sul suo profilo. Mentre attende proposte sul piccolo schermo, di cui si è molto discusso di recente, Flavio tornerà nei teatri.

Insinna potrebbe iniziare una nuova avventura in tv. LA7 di Urbano Cairo potrebbe accoglierlo, è infatti un suo estimatore. Da un anno Flavio è in ballo con un suo programma e LA7 potrebbe offrirgli la possibilità di tornare in pista con un nuovo game show. Discovery, che sta ormai saccheggiando la Rai con molti volti amatissimi della tv, potrebbe essere interessata. Infine, anche Gigi Marzullo dopo lo sbarco clamoroso di Amadeus.

Flavio Insinna protagonista della fiction L’altro ispettore

L’ex conduttore di Rai1 presto tornerà, inoltre, sul piccolo schermo come attore, reciterà nella fiction L’altro ispettore, un racconto tra le drammatiche morti sul lavoro.

Si tratta di un racconto speciale ed emozionante che vedrà l’attore romano protagonista assoluto. Intanto Insinna continua il suo successo a teatro. Nonostante la lontananza dal piccolo schermo, il grande conduttore non si è mai fermato in questi mesi, ma ha sempre lavorato.