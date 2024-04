Tempesta d’amore anticipazioni, Paul riconquista Josie

In Tempesta d’amore le anticipazioni mostrano che Josie Klee (Lena Conzendorf) e Leon Thormann (Carl Bruchhäuser) potrebbero trovarsi alla frutta. Il rivale di Paul Lindbergh commetterà un errore imperdonabile, deludendo Josie. Che cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe prestotrasmessi da Rete 4?

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Leon è ossessionato da Paul

Josie ha assicurato Leon di amarlo e di voler restare insieme a lui. Egli, però, è preso dall’ossessione che la donna amata lo lasci e ritorni con Paul. Per questo non avrà più la mente lucida e non riuscirà a calmarsi. Per dare una buona impressione di se’, egli penserà di sconfiggere il rivale in una gara di triathlon, che succederà?

Thormann abuserà di antidolorifici, senza alcuna prescrizione medica, pur di sopportare gli allenamenti sempre più estenuanti. Josie implorerà il fidanzato di interrompere l’assunzione dei farmaci. Leon prometterà di gettare le pillole, ma continuerà ad usarle di nascosto…

Tempesta d’amore, Shirin (Merve Çakır) diventerà cieca

Shirin (Merve Çakır), a causa di un drammatico incidente, rimarrà completamente cieca! Josie scoprirà ciò che è accaduto e correrà al capezzale della sua migliore amica. La giovane chiederà al fidanzato di accompagnarla.

Leon rifiuterà di interrompere gli allenamenti per portare la sua amata in ospedale. Klee rimarrà sconvolta e delusa. Josie si incamminerà da sola verso la clinica dove Shirin è ricoverata, imbattendosi casualmente in Paul.

Lindbergh accompagnerà Josie all’ospedale

Paul, dopo avere scoperto quanto è accaduto a Shirin, interromperà l’allenamento per dare un passaggio a Josie fino in ospedale. Leon deluderà talmente la fidanzata, che rischierà di rimanere solo. La relazione tra Leon e Josie è dunque giunta alla frutta?

