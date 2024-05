Dal Cibus di Parma premio per il miglior packaging a RossoGargano

DAL CIBUS DI PARMA ARRIVA IL PREMIO DI “GROCERY & CONSUMI” PER IL MIGLIOR PACKAGING DEI NUOVI PRODOTTI IN VETRO DI ROSSOGARGANO.

“E’ UN SUCCESSO PER TUTTO IL NOSTRO TERRITORIO”

Un riconoscimento che testimonia un successo che si rinnova anche con le nuove proposte commerciali. Rossogargano ottiene il premio “Grocery & Consumi” per la sezione Miglior Packaging Conserve consegnato durante la cerimonia che si è tenuta a Parma in occasione del Cibus. La candidatura ha riguardato il tris di sughi pronti in formato bottiglia in vetro da 290gr. (Verdure, al Basilico e all’Arrabbiata) ed ha ottenuto da una giuria qualificata l’ambito premio che è stato ritirato da Valeria Zerillo, uno dei soci dell’Azienda foggiana.

“Sono momenti che ci fanno piacere viverli e che voglio condividere con tutti i soci dell’Azienda e con tutti coloro che quotidianamente ci mettono impegno e grande professionalità per far crescere Rossogargano”, sottolinea Domenico Demaio, Presidente di Rossogargano.

“Da poco siamo entrati nel mercato delle conserve in vetro, prima con la bottiglia da 690gr della Passata di Puglia ed ora con le altre proposte mettendo sempre in primo piano la qualità. Al Cibus troviamo riscontro da parte dei buyer che apprezzano la nostra filiera corta controllata in tutte le sue fasi e con la possibilità per il nostro cliente di tracciare il prodotto. Un pizzico di orgoglio per la nostra Puglia”, conclude Demaio.