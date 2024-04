Il Paradiso delle signore 8, Umberto finirà in carcere?

Il Paradiso delle Signore 8 continua a sorprendere il pubblico con la sua ottava stagione. Dal lunedì al venerdì alle ore 16.00, gli spettatori si lasciano avvincere dai protagonisti, su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Il Paradiso delle Signore 8, difficile individuare la data del gran finale

L’episodio 160 segnerà la chiusura di questa stagione mozzafiato, la data del finale non è però affatto scontata. Ogni imprevisto e festività influenza la programmazione. Inoltre dobbiamo tenere presente intoppi per cui la rete dovrà modificare i piani, recuperare episodi persi o anticipare il gran finale.

In ogni caso, per il momento, si pensa sia verso il venerdì 3 maggio 2024 come data finale della soap. Di certo, però non c’è ancora nulla! Molti dettagli sono ancora da definire, attendiamo conferma ufficiale. Matteo e Maria, terrà, intanto, tutti con il fiato sospeso.

Parigi sarà il palcoscenico di un incontro imprevisto tra Matteo e Maria

Nel finale dell’ottava stagione Umberto potrebbe pagare per le sue malefatte contro Barbieri e finire in carcere con il suo socio l’imprenditore Hofer. Matteo e Maria, inaspettatamente si ritroveranno nella capitale dell’amore.

Marcello e la Contessa Adelaide saranno vittime di una truffa, per cui Portelli sconterà qualche giorno di carcere. La verità verrà a galla e così si scoprirà che non è stato Matteo ad architettare il tutto, bensì il commendatore, ecco il motivo che per lui si apriranno le porte del carcere.

Il paradiso delle signore, la scoperta di Flora

Flora capirà che Umberto le sta nascondendo qualcosa e, dopo averne parlato con Marcello, deciderà di mettersi a indagare. La compagna del commendatore porterà a galla una prova schiacciante, che rischierà di compromettere la credibilità di Guarnieri.

Umberto confesserà come sono andate realmente le cose, scagionando Matteo Portelli e incastrando anche il suo socio Hofer. Il ricco imprenditore tedesco farà perdere le sue tracce, scappando con il bottino sottratto a Marcello e alla contessa. Sarà rintracciato e finirà in carcere?