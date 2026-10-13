Tale e Quale Show, anticipazioni interpretazioni 14 ottobre 2026: quarto giudice Geppi Cucciari

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Il Tale e Quale Show torna mercoledì 14 ottobre alle 21.30 su Rai 1 con il quarto appuntamento della sedicesima edizione. Carlo Conti guida la serata dagli Studi “Fabrizio Frizzi”, forte di ascolti che continuano a crescere e che confermano il varietà come il programma più visto del mercoledì sera. La gara riparte dopo una puntata dominata dalla coppia Flavio Insinna–Gabriele Cirilli, vincitori grazie alla loro interpretazione di Totò e Charlie Chaplin.

Alle loro spalle si sono piazzate Roberta Morise, nei panni di Loredana Bertè, e Selma con una convincente Alicia Keys. La classifica generale vede ancora Selma in testa, decisa a difendere il primato. A questo punto è inevitabile chiedersi: quali trasformazioni vedremo il 14 ottobre? chi potrebbe sorprendere? e quali sfide attendono i protagonisti?

Tale e Quale Show: le trasformazioni della puntata del 14 ottobre 2026

La serata di Tale e Quale Show del 14 ottobre si annuncia ricca di interpretazioni molto diverse tra loro, con generi e epoche musicali che si intrecciano. Jasmine Carrisi si prepara a vestire i panni di Britney Spears, una sfida che richiede energia, presenza scenica e una vocalità precisa. Maddalena Corvaglia affronterà Emma, un’artista che unisce grinta e intensità emotiva, mentre Roberta Morise si misurerà con Dua Lipa, una delle popstar più ascoltate degli ultimi anni.

Paola Perego entrerà nel mondo di Patty Pravo, con tutto il carico di eleganza e personalità che la cantante porta con sé. Anna Pettinelli interpreterà Nada, un ruolo che richiede sensibilità e una forte identità vocale. Selma, leader della classifica, si confronterà con Gloria Gaynor, icona assoluta della disco music: una prova che potrebbe consolidare la sua corsa verso il titolo.

Stefano Meloccaro si trasformerà in Umberto Tozzi, mentre Max Paiella dovrà affrontare Mahmood, artista complesso e contemporaneo. Andrea Perroni porterà sul palco Gino Paoli, con una prova che punta sulla profondità interpretativa. Vladimir Randazzo sarà Elton John, una delle trasformazioni più attese della serata per la ricchezza del personaggio e la forza del repertorio.

Infine, i “ragazzi incorreggibili” Flavio Insinna e Gabriele Cirilli torneranno sul palco con una doppia sfida: Gilbert Bécaud e Alvaro Vitali, un accostamento che promette ironia, ritmo e un nuovo momento di spettacolo dopo il trionfo della scorsa settimana.

Una serata di musica dal vivo e trasformazioni totali

Tutte le esibizioni di Tale e Quale Show saranno dal vivo, accompagnate dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli e dalle coreografie di Fabrizio Mainini. Trucco, acconciature, costumi e preparazione vocale continueranno a essere il cuore del format, con un lavoro di squadra che trasforma ogni concorrente in un personaggio nuovo. A giudicare le performance saranno Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio, affiancati da Geppi Cucciari, quarto giudice della serata.

Il pubblico potrà influire sulla classifica attraverso i social Rai, premiando le tre esibizioni più apprezzate. Intanto, dietro le quinte, i vocal coach Dada Loi, Antonella Pepe, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, insieme all’actor coach Emanuela Aureli, seguiranno ogni dettaglio della preparazione.

La puntata del 14 ottobre promette una serata intensa, con trasformazioni che potrebbero ribaltare la classifica o confermare il dominio di Selma. Il varietà di Carlo Conti continua a dimostrare perché resta uno dei programmi più amati della televisione italiana.