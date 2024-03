Su Mediaset Infinity arriva “4 mamme per un delitto”: trama e cast della nuova serie spagnola

Il 3 aprile, su Mediaset Infinity, sbarca una nuova serie spagnola destinata a conquistare il pubblico italiano: “4 mamme per un delitto”. Con 13 episodi avvincenti, la serie narra la storia di quattro donne costrette a nascondere un oscuro segreto mentre navigano tra le sfide della vita quotidiana.

La trama si snoda intorno a quattro donne che si incontrano durante una riunione dell’AMPA, l’associazione dei genitori degli studenti. Un evento imprevisto durante l’incontro le trascina in una spirale di bugie, fughe e rapimenti. Mayte, una madre separata e con difficoltà economiche, si guadagna da vivere vendendo robot da cucina. Durante la riunione, propone una dimostrazione della macchina a Lourdes, moglie di un poliziotto. Virginia, giovane donna incinta e madre di una bambina, e Amparo, nonna che si prende cura del nipote in assenza della figlia, completano il gruppo.

Il destino delle quattro donne si intreccia in modo inaspettato quando, durante la dimostrazione del robot da cucina, si troveranno coinvolte in un omicidio. Nella disperazione di non essere scoperte, decidono di nascondere il cadavere, ma si rendono conto presto di non essere sole: una testimone ha assistito a tutto e le ricatta.

Così inizia un’avventura carica di tensione, segreti e colpi di scena, mentre le quattro donne lottano per proteggere se stesse e le loro famiglie dall’inaspettato pericolo che si è abbattuto sulle loro vite. Tra il gioco del gatto e del topo con la testimone e la paura costante di essere scoperte, la serie promette di tenere incollati gli spettatori allo schermo, immergendoli in un’avventura mozzafiato e ricca di emozioni.

Il cast di “4 mamme per un delitto”

Malena Alterio

Toni Acosta

Nuria Herrero

Mamen Garcia

Ainhoa Santamaria,

Alfonso Lara

Fernando Coronado

Miguel Rivera

Lorena Lopez