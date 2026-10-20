Richiesta di un Tribunale a Manfredonia, interrogazione Di Bari – Galli
Richiesta di un Tribunale a Manfredonia, interrogazione Di Bari – Galli
Nel corso di un’audizione dedicata, svoltasi, presso la commissione parlamentare
“giustizia” della Camera dei Deputati, incaricata di esaminare la proposta legislativa,
in tema di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, il Procuratore della Repubblica di
Foggia ha sottolineato le oggettive difficolta’, derivanti dalla presenza di un unico
Tribunale, all’interno della provincia di Foggia, a causa essenzialmente della vasta
estensione territoriale, della peculiare conformazione orografica e della pervasività
dei correlati fenomeni criminali.
Lo stesso magistrato, dunque, ha proposto l’istituzione di un secondo plesso
giudiziario completo, cosi’ da soddisfare, sopratutto, la domanda di giustizia,
proveniente dal Gargano, avente una popolazione residente complessiva, pari a
circa sessantacinquemila abitanti e distante, in taluni casi, piu’ di sessanta minuti dal
capoluogo dauno.
Tale posizione è stata, peraltro, condivisa da organismi forensi e dibattuta,
recentemente, in occasione di incontri svoltisi nella nostra Città.
Dunque, muovendo dal descritto angolo visuale, Manfredonia potrebbe costituire
sede del secondo Tribunale della Capitanata, a fortiori in conseguenza della sua
posizione geografica strategica, rispetto all’intera area garganica ovvero, in
subordine del ripristino di una sezione distaccata del Tribunale ordinario di Foggia.
Inoltre, il servizio giustizia cittadino odierno appare segnato dalla presenza di un
solo giudice di pace, a fronte di ruoli connotati da un numero considerevole di giudizi
pendenti, cosi’ da incidere fortemente sulle modalità di prestazione e sull’efficienza
del medesimo
Pertanto, SI INTERROGA la giunta, in merito alla possibilità di sottoporre
all’attenzione del Consiglio comunale un testo deliberativo, da inoltrare quantoprima
alla Camera dei Deputati, ai fini della formulazione della richiesta d’istituzione, in
Manfredonia della sede del secondo Tribunale della provincia ovvero della
reintroduzione della sezione distaccata del Tribunale di Foggia, nonchè di inviare
esplicita istanza al Presidente del Tribunale di Foggia per garantire l’immediata
assegnazione di un secondo giudice di pace in Manfredonia, così come gia’ in Rodi
Garganico o San Giovanni Rotondo, seppur in presenza di ruoli meno gravosi,
rispetto alla nostra CittàSi resta in attesa di ricevere specifica replica, in occasione della prossima seduta
consiliare, destinata alla trattazione delle interrogazioni orali.
I consiglieri comunali
Fabio Di Bari
Ugo Galli