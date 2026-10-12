Questione “Il Galluccio”: il gruppo consiliare ‘A Monte’ chiede consiglio comunale

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QUESTIONE “IL GALLUCCIO”. IL GRUPPO CONSILIARE “A MONTE” HA CHIESTO LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Dopo la notifica ai residenti della zona “Il Galluccio” di cartelle di pagamento delle somme dovute a titolo di rimborso delle somme pagate dal Comune per indennità di esproprio, occupazione legittima e interessi, il Gruppo Consiliare “A Monte” ha presentato in data 3 ottobre 2026 la richiesta di convocazione di Consiglio Comunale Question Time (QT) con il preciso intento di interrogare l’Amministrazione Comunale sull’iter che ha portato a quelle notifiche e sulle possibili, future, soluzioni da prospettare ai cittadini. Il Consiglio Comunale, come già comunicato a tutti i Consiglieri Comunali, è stato convocato per mercoledì 21 ottobre 2026, ore 17.00.

Al fine di favorire una discussione completa e affinché i tempi previsti dal QT per la discussione siano più lunghi, abbiamo già interloquito con il Presidente del Consiglio Comunale, che ha dato il suo assenso, per andare in deroga al Regolamento; nei prossimi giorni condivideremo, durante la Conferenza dei Capigruppo, questa proposta e siamo certi che sarà appoggiata all’unanimità anche da tutti i Consiglieri Comunali.

La seduta di Consiglio sarà la sede giusta perché i cittadini possano avere risposte alle loro, legittime, preoccupazioni rispetto a pagamenti che vanno ad incidere, e non poco, sulle finanze familiari.

(Fonte: Gruppo Consiliare “A MONTE” – Monte Sant’Angelo)