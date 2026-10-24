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PUGLIA, NUOVI GRUPPI M5S IN CAPITANATA

Donno (M5S): “Movimento sempre più radicato e vicino ai cittadini”

Foggia, 24 ottobre – “Ieri il Movimento 5 Stelle in Puglia ha ufficializzato la nascita di due nuovi gruppi: intercomunale per i Monti Dauni, territoriale a Lucera, e rinnovata la rappresentanza a San Severo. Per i Monti Dauni è stata eletta Grazia Manna, attivista da 13 anni; presenti all’assemblea anche il vicesindaco di Accadia Carmine Mastrangelo, e Giuseppe Zullo, consigliere comunale di Orsara. A Lucera è stato eletto Gianluca Corvelli, avvocato e docente, attivista da oltre dieci anni; hanno portato il loro saluto all’assemblea anche il sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta, l’assessore Michy De Finis e il consigliere comunale Pierluigi Colomba. Eletto a San Severo Danilo Bucci, insegnante; presente all’assemblea anche la deputata M5S di San Severo Carla Giuliano.

“Un nuovo passo nel radicamento del Movimento 5 Stelle in Capitanata” ha detto Leonardo Donno, coordinatore regionale M5S Puglia e coordinatore provinciale ad interim di Foggia. “Un percorso – continua – che dà concretezza alla visione del presidente Giuseppe Conte, e valorizza i gruppi territoriali come vero laboratorio di idee, proposte, confronto e dibattito diretto. Sono molto soddisfatto per il percorso che stiamo facendo e per la nascita di nuove importanti realtà sempre più vicine ai cittadini. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questi nuovi importanti risultati. Nei prossimi mesi lavoreremo con i rappresentanti istituzionali della Capitanata, iscritti e cittadini per costituire altri gruppi territoriali. È il lavoro che portiamo avanti in tutta la Puglia con coordinatori provinciali, gruppi e amministratori che si sono avvicinati sempre di più al nostro progetto. Porte aperte anche al contributo di cittadini e realtà civiche. Ci attendono sfide importanti, al fianco del presidente Conte, per essere sempre più presenti dentro e fuori le istituzioni”.