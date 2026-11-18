BEAUTY & PROFUMI Profumi dolci gourmand: come far durare più a lungo la scia

Le fragranze gourmand continuano a conquistare gli appassionati di profumeria. Come fare per mantenerle intense e prolungare la persistenza?

C'è chi ama profumare di fiori, chi preferisce le note fresche e agrumate e chi, invece, non sa resistere a una fragranza che ricorda una torta appena sfornata. I profumi gourmand sono tra i grandi protagonisti del mondo beauty: dolci, avvolgenti e spesso irresistibilmente golosi, trasformano la profumeria in un'esperienza che coinvolge anche la memoria e le emozioni. Vaniglia, caramello, mandorla, miele, cioccolato, pralina e latte sono alcune delle note più amate, capaci di evocare atmosfere confortevoli e sensazioni quasi familiari.

Ma c'è un piccolo inconveniente: non sempre queste fragranze mantengono sulla pelle la stessa intensità che percepiamo appena vaporizzate. Per godersi più a lungo la propria scia preferita, però, esistono alcuni accorgimenti semplici che possono fare la differenza.

I segreti per i profumi gourmand: così durano tutto il giorno

Il primo segreto è partire dall'idratazione. La pelle secca tende a trattenere meno a lungo le fragranze, perciò applicare una crema corpo prima del profumo può aiutare a prolungarne la persistenza. Il consiglio è scegliere un prodotto neutro, senza profumazione, oppure una crema con note compatibili con quelle della fragranza. Una base alla vaniglia, per esempio, può accompagnare perfettamente un profumo gourmand dalle sfumature cremose e zuccherine.

Un altro alleato è il cosiddetto layering, ovvero la sovrapposizione di prodotti profumati. Si può iniziare con un bagnoschiuma dalle note dolci, proseguire con una crema corpo coordinata e concludere con il proprio eau de parfum. L'importante è non esagerare con le quantità e scegliere aromi che si completino senza sovrapporsi in modo eccessivo. Il risultato è una scia più articolata, che accompagna la fragranza principale.

Profumi Gourmand - Ilsipontino.net

Anche il punto di applicazione conta. Polsi, collo, décolleté e zona dietro le orecchie sono le aree tradizionalmente preferite perché il calore corporeo contribuisce alla diffusione della fragranza. Meglio, però, evitare di strofinare i polsi dopo aver vaporizzato il profumo: il gesto può alterare il modo in cui la fragranza si sviluppa. Per chi desidera una presenza più avvolgente, si può applicare una piccola quantità anche sui vestiti, facendo attenzione ai tessuti delicati e verificando prima che non rimangano macchie.

Come conservare i profumi gourmand

Un'attenzione particolare va riservata anche alla conservazione. I profumi non amano la luce diretta, gli sbalzi di temperatura e l'umidità. Tenerli in bagno, vicino alla doccia o sul davanzale può comprometterne gradualmente la qualità. Meglio conservarli nella confezione originale, in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore.

Vale la pena ricordare che non tutte le fragranze hanno la stessa concentrazione. Un eau de parfum tende generalmente ad avere una concentrazione di essenze superiore rispetto a un eau de toilette, anche se la durata effettiva dipende dalla formulazione e dalle caratteristiche della pelle. Le note più intense e persistenti, come vaniglia, ambra, muschi e alcune note legnose, possono contribuire a creare una scia più duratura rispetto alle componenti agrumate e leggere.