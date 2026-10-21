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Per il Gargano il turismo non è solo una risorsa, ma una vocazione. Ed è una vocazione da declinare in modo sempre più strategico e sostenibile, venendo così incontro anche alle crescente domanda che cerca formule turistiche che abbiano al centro la possibilità di vivere appieno e con rispetto la natura.

La Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) del Parco Nazionale del Gargano e dell’Area Marina Protetta “Isole Tremiti” punta proprio a raggiungere questi obiettivi, in una dimensione di partecipazione da parte di chi vive, amministra e anima il territorio.

Ieri, nella sede dell’Ente Parco a Monte Sant’Angelo, questa strategia ha cominciato a muovere i primi passi, in un’iniziativa – la prima in ordine di tempo, alla quale ne seguiranno altre – promossa dal Commissario Straordinario Raffaele Di Mauro che ha permesso di analizzare e riflettere su moltissimi aspetti fondamentali per un’offerta turistica realmente sostenibile.

Alla presenza del presidente di Federparchi, Luca Santini, amministratori, operatori turistici, rappresentanti dell’universo dell’associazionismo hanno ragionato assieme delle prospettive da raggiungere e dei percorsi da costruire insieme.

Una particolare attenzione è stata riservata al tema della valorizzazione della rete sentieristica del Gargano e, ovviamente, alle azioni per implementare la promozione dell’immenso patrimonio naturalistico, ambientale e culturale.

Traguardi che per il Gargano rappresentano un’occasione per generare occupazione, crescita economica e benessere diffuso.