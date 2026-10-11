Papa Leone: “Mi hanno trovato un nodulo al polmone”

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Papa Leone XIV all’Angelus:

“Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire, e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L’intervento è già programmato nei prossimi giorni. Ringrazio per la vostra vicinanza spirituale, e mi affido alle vostre preghiere! Buona domenica!”