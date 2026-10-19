Orta Nova diventa capitale del gusto, arriva l’international street food

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ORTA NOVA (Foggia) DIVENTA CAPITALE DEL GUSTO: LA 106ª TAPPA DELL’INTERNATIONAL STREET FOOD

Da venerdì 23 a domenica 25 ottobre 2026, Via Piemonte

ospita il più grande festival itinerante d’Italia: tre giorni di eccellenze gastronomiche

Orta Nova (Foggia) da venerdì 23 a domenica 25 ottobre 2026, Via Piemonte, sarà il teatro di una celebrazione senza precedenti, dedicata ai sapori, alla tradizione e alla convivialità un weekend indimenticabile, la città si trasformerà nel palcoscenico globale del gusto: arriva la 106ª tappa della 10ª Edizione dell’International Street Food, il festival itinerante che sta ridefinendo il panorama gastronomico nazionale,.

La manifestazione è abilmente organizzata e ideata da Alfredo Orofino, presidente di A.I.R.S. – Associazione Italiana Ristoratori di Strada e con il patrocinio del Comune di Orta Nova.

L’inaugurazione ufficiale è fissata per venerdì 23 ottobre 2026 alle ore 17:00 (apertura stand fino a mezzanotte). Sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026 dalle 12:00 alle 24:00, con ingresso rigorosamente gratuito.

Il pubblico di Orta Nova si potrà immergere in un viaggio gastronomico senza confini, trasformando la città in un vibrante palcoscenico globale dove il gusto supera ogni frontiera. L’International Street Food propone un itinerario sensoriale di altissimo profilo che attraversa i continenti, invitando i visitatori a esplorare eccellenze culinarie che raccontano tradizioni lontane e passioni locali autentiche.

Questa attesa tappa si preannuncia come un viaggio sensoriale e culturale senza precedenti, un percorso del gusto capace di unire tradizioni millenarie e tendenze globali attraverso le preparazioni più iconiche d’Italia e del mondo.

Un imperdibile viaggio tra i sapori del mondo e della tradizione artigianale che trasforma ogni assaggio in un’esperienza sensoriale unica, grazie a una selezione di eccellenze gastronomiche internazionali e locali pensata per conquistare ogni palato. Il percorso del gusto unisce la succulenza degli imperdibili smash burger e dei pregiati hamburger di Scottona alla convivialità degli aperitivi e dei cocktail, passando per l’autenticità del BBQ americano e dei classici arrosticini, teneri spiedini di carne ovina cotti a regola d’arte sulla brace. L’itinerario prosegue esplorando i profumi e la vivacità dei sapori della cucina calabrese, la delicatezza del pesce fritto e i gustosi panini con il polpo, fino ai grandi classici internazionali come la ricca paella e l’irresistibile Kürtőskalács ungherese. La dolcezza e la tradizione trovano spazio nella croccantezza dorata dei churros fritti al momento, mentre l’arte culinaria sudamericana si svela attraverso la cucina argentina e le sue inconfondibili empanadas, arricchite da un’attenzione inclusiva e rigorosa grazie a un truck dedicato interamente al gluten-free certificato.

A elevare ulteriormente l’esperienza enogastronomica interviene una raffinata selezione di birre artigianali, scelte con estremo rigore tra le migliori etichette italiane ed estere. Ciascuna proposta è studiata per instaurare un dialogo armonico o un audace contrasto con le sfumature aromatiche dei piatti, trasformando ogni singolo assaggio in un’autentica degustazione d’autore e confermando l’evento come un vero e proprio fenomeno culturale.

«La decima edizione dell’International Street Food non è solo una ricorrenza, ma un vero traguardo epocale per il nostro percorso – dichiara Alfredo Orofino, organizzatore e ideatore della manifestazione e presidente di A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada) –. In questi dieci anni abbiamo lavorato incessantemente per nobilitare il cibo di strada, operando una selezione severa e attenta degli operatori per garantire sempre il massimo dell’eccellenza. Siamo particolarmente orgogliosi di portare la nostra 106ª tappa a Orta Nova: vogliamo che questo appuntamento diventi un momento di pura festa e condivisione, capace di lasciare un ricordo indelebile nel cuore e nella memoria di chiunque deciderà di intraprendere questo viaggio con noi»

.

RIFLETTORI ACCESI SU RAI 2: “IL TRONO DEL GUSTO” 17° APPUNTAMENTO SABATO 17 OTTOBRE 2026

L’International Street Food è un fenomeno mediatico a tutto tondo. Il docu-reality “Il Trono del Gusto”, prodotto da RG Factory, continua il suo racconto appassionato del mondo street food. La diciassettesima puntata andrà in onda su Rai 2 sabato 24 ottobre 2026 alle ore 11:15, portando nelle case degli italiani storie inedite, protagonisti autentici e le sfide gastronomiche di questo straordinario tour nazionale guidato da Alfredo Orofino.

Con la tappa di Orta Nova, il viaggio prosegue all’insegna di tre giorni di profumi, tradizioni e convivialità, dove culture gastronomiche differenti si fondono in un’atmosfera unica. Un impegno su scala nazionale che non conosce soste: contemporaneamente, la carovana dell’International Street Food farà tappa anche a Senigallia e a Aprilia, confermando la forza di un format capace di consacrare lo Street Food come uno dei fenomeni gastronomici e culturali più amati e apprezzati in Italia.